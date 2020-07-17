金廣鉉有望成為球隊第5先發投手. July. 17, 2020 07:34. by 姜泓求 windup@donga.com. 進入首發輪換陣容亮起了綠燈(出現了希望)。 本賽季進軍美國職棒大聯盟(MLB)的聖路易斯紅雀隊所屬的金廣鉉(32歲•照片)首發出場的可能性正在逐漸增大。因為隨著現有最後一名投手喬丹•希克斯(24歲)因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫情宣布不參加賽季比賽，被認為是金廣鉉第5先發競爭對手的卡洛斯•馬丁內斯(29歲)作為終結投手上場的可能性進一步增大。16日，美國當地媒體《聖路易斯郵報》報道說：“聖路易斯隊的首發資源非常豐富，因此，有收尾經驗的馬丁內斯負責球隊的後門更為重要。”馬丁內斯去年取得了24個保局成功(4勝2負，平均責任失分3.17)。 實際上，據MLB.com的Depth排行榜顯示，金廣鉉繼揭幕戰先發投手傑克•弗萊赫蒂(25歲)、達科塔•哈德森(26歲)、邁爾斯•邁科拉斯(32歲)、亞當•韋恩萊特(39歲)之後，被認為是球隊第5先發投手。由於新冠肺炎疫情，本賽季開賽時間推遲了近4個月，但金廣鉉沒有回國，而是在當地堅持訓練，這也得到了很好的評價。預測系統“ZiPS”預測，金廣鉉有望在本賽季的10場比賽中全部首發出場，並將取得4勝3負、平均責任失分4.03的成績。 17日，金廣鉉將在主場布什球場舉行的與隊內分組對抗賽上首發出場。他將與最近一起進行個人訓練的韋恩萊特展開首發對決。他在春季集訓季前賽中，4場比賽8局內無失分，投出了好球。17日越有出色的表現，就越接近首發位置。

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