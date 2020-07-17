以美國巨頭名義在推特上要求“發送比特幣”，黑客吞噬11萬美元. July. 17, 2020 07:34. by 兪載東 jarrett@donga.com. 前美國總統貝拉克·奧巴馬、現任民主黨總統候選人前副總統拜登、微軟創始人比爾·蓋茨等美國政界、企業界知名人士的推特賬戶同時遭到黑客攻擊。遭到黑客襲擊的人士還包括特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克、亞馬遜首席執行席傑夫·貝索斯、伯克希爾·哈撒韋公司總裁沃倫·巴菲特、前紐約市長邁克爾·布隆伯格和著名說唱歌手卡涅伊·韋斯特等人。 據外媒報道，此次黑客事件在15日下午瞬間發生。受害者的推特賬戶上登出了“如果給我發比特幣，我會加倍返還”的文字，隨後即被刪除。拜登的賬戶上寫著，“我要還原給群裏。如果往以下地址寄1000美元比特幣，將返還2000美元。僅限於30分鐘內。”蘋果和優步的官方推特賬戶也在上傳類似內容的文章後刪除。 他們的賬戶因為有很多訂閱者，瞬間被傳開。據推特分析企業“趨勢地圖”分析，“要還原給共同體”的句子在大約4個小時內在推特上被轉推3300多次。據外電報道，向黑客上傳的比特幣地址發送了12比特幣（相當於11萬美元，約合1.3億韓元）。 推特總部在發生黑客事件後，立即展開調查。推特首席執行官傑克·道什表示，“發生這種事情，太可怕了”，“壹旦查清到底發生了什麽事情，我們將共享所有信息”。保安專家們分析稱，“如果是這種規模的同時多發性黑客攻擊，黑客似乎黑入了推特管理員的賬戶本身”。美國聯邦調查局也發布公告稱，“由於虛擬貨幣欺詐行為，部分推特賬戶似乎出現了問題”，“請小心不要成為這種欺詐行為的犧牲者。” 黑客們的真實身份還沒有被查明。考慮到過去的事例，黑客事件很有可能是因經濟制裁等急需美元的國家所為。但是，也有不少人認為，此次事件可能是單純的比特幣詐騙團夥所為。《紐約時報》報道說：“如果朝鮮等實施黑客攻擊，與其只盜取金錢，可能更會打擊股市或制造政治混亂。”此次黑客事件的受害者特別集中在民主黨人士或具有反共和黨傾向的企業人士身上，這壹點也引起了人們對黑客事件背景的好奇。 有消息說，平時經常使用推特的美國總統特朗普沒有遭受黑客攻擊的損失，真是萬幸。據悉，特朗普的推特與普通人不同，會啟動特別的保安裝置。《華盛頓郵報》報道說：“如果特朗普總統的賬戶遭到黑客攻擊或對全球安全局勢造成嚴重影響的謠言傳開，可能會出現更加危險的結果。”

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