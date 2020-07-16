莫德納：“在疫苗初期臨床試驗中全員抗體...27日起進行最後一次臨床試驗”. July. 16, 2020 07:28. by 李潤泰記者•李雪記者 oldsport@donga.com. 美國制藥公司莫德納表示，為了開發新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)疫苗，在初期臨床試驗結果中，在全體試驗對象中成功形成了抗體。莫德納預計將於27日進入疫苗開發最後階段的3床臨床試驗。 14日(當地時間)，據《華爾街日報》(WSJ)透露，莫德納將第一階段臨床試驗結果向國際醫學雜誌《新英格蘭醫學雜誌》(NEJM)公開了。莫德納表示，“在對新冠病毒疫苗候選物質(mRNA-1273)的第1階段臨床試驗中，所有參加者(45名18~55歲的成人)體內都形成了抗體。” 莫德納將45名參加試驗的人員分成3組，每組15人，分別註射25微克(1微克相當於1克的百萬分之一)、100微克、250微克，然後隔離觀察。28天之後進行了第2次註射，2周後在“25微克小組”內形成了相當於新冠病毒治愈者水準的抗體。在大容量使用小組中，出現了更高水平的抗體。據確認，其中至少8人還形成了可中和新冠病毒的“中和抗體”。 此前，莫德納於5月發表了上述結果的初步結果，但由於沒有公開具體數據，其可信度受到了質疑。 雖然部分參加者訴說了疲勞、頭痛、惡寒、肌肉痛等，但莫德納方面解釋說，這只是輕微的副作用，並沒有嚴重的副作用出現。對於此次試驗結果，美國國立過敏癥和傳染病研究所所長安東尼•福奇(音)表示：“這真是個好消息。從研究數據來看，相關疫苗可以誘導出非常夠水平的中和抗體。” 當天，形成抗體的消息傳開後，莫德納公司的股價在紐約股市的非開市時間交易中暴漲了16%以上。在韓國股市，相關股票的股價也暴漲。在有價證券市場，帕米塞爾(Pharmicell)的股價比前一個交易日上漲了25.20%。在KOSDAQ市場，莫德納高管擔任非全職內部董事的ABPRO生物科技公司和擁有莫德納部分股份的Barunson的股價飆升29.91%，接近漲停(30%)。

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