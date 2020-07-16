含有達賴喇嘛語音的唱片位居Billboard排行榜第壹名. July. 16, 2020 07:28. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 西藏的“精神領袖”達賴喇嘛（85歲）用自己的聲音錄制的曼特拉（西藏佛教中的傳統頌歌）專輯《內心世界（Inner World）》，登上了Billboard排行榜的第壹名。 Billboard排行榜當地時間14日顯示，《內心世界》在新時代專輯排行榜上占據第壹位，在世界專輯排行榜上上升到第八位。 這張專輯由11首曲目組成，背景音樂和以慈悲、勇氣、治愈、智慧、凈化、兒童、人間愛等為主題的曼特拉，內含達賴的語音。專輯中的第三首“慈悲”首先通過達賴的官方YouTube賬號公開。 在達賴85歲生日的6日發行的這張專輯是由他的弟子、新西蘭音樂家庫寧提議制作的。據說，庫寧平時壹邊聽著達賴的錄音，壹邊緩解了壓力。他得知達賴還沒有包含音樂的錄音內容後，決心親自制作。 達賴方面起初拒絕制作專輯。庫寧沒有放棄，2015年親自給達賴寫信並拜托他，這壹努力被他接受，經過5年的努力，他的專輯終於出爐。達賴說，“我的人生目標是盡可能為更多的人服務。音樂可以用我無法觸及的方法幫助人們"，答應了制作專輯。達賴平時認為，“音樂具有超越我們差異的潛力。音樂還原了人類天生的本性——溫暖的心靈”，對音樂所具有的積極能量表示贊賞。 除曼特拉之外，收錄曲目《Ama La》是印度裔英國音樂家阿努什卡·尚卡爾（39歲）用印度的傳統弦樂器錫塔琴演奏的。他的父親是教披頭士印度音樂的傳奇性錫塔演奏家拉比·尚卡爾。這張專輯中還包括澳大利亞出身的藏傳佛教尼姑、藝術家羅比娜·柯爾汀對曼特拉的解讀並記錄從中所獲的教誨的文章和直接繪制的佛教相關圖畫的小冊子。 這壹專輯的銷售收入將用於支援達賴喇嘛和美國埃莫裏大學共同制作的國際教育項目“社會性、感性與倫理學習項目”以及冥想科學研究機構“精神與生活研究所”。

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