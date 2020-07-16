美國政府全面取消“留學生簽證”. July. 16, 2020 07:28. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國政府在宣布取消秋季學期100%網上授課的外國留學生簽證方針8天後，全面撤回了上述決定。擔心取消簽證的5萬多名韓國留學生終於松了壹口氣。 據《華爾街日報》等媒體當地時間14日報道，美國聯邦法院法官埃裏森·伯羅斯當天表示，美國政府與哈佛大學和麻省理工學院達成了上述協議。伯羅斯說：“政府同意取消這壹措施，恢復之前的規定。” 此前，美國國土安全部6日表示，將在秋季學期把不接受面對面授課的外國留學生送回本國，而且不會發放新的簽證。雖然這被解釋為向美國大學施壓要求線下開課的籌碼，但壹旦實際執行，100多萬名外國留學生可能會被趕走，各大學的財政和地區經濟也會受到打擊的憂慮增大。 對此，哈佛大學和麻省理工學院等美國大學和18個州政府為防止新的簽證限制規定被執行，采取了提起訴訟要求予以凍結處理等法律措施。臉書、谷歌等美國信息技術企業也表示，“美國經濟的未來取決於吸引多少有才能的人才”，表明了支持大學的立場。 隨著取消簽證限制方針，目前在讀的外國留學生無論是否參加秋季學期的網上授課，都可以在美國停留。但是也有預測稱，正在準備新入學的外國留學生現在還不能安心。外媒報道說：“現有留學生允許滯留美國，但新登記的留學生限制簽證的方案也在討論之中。” 當天，美國ABC新聞臺引用國務院官員的話報道稱：“美國即將恢復在世界各國的大使館和領事館的簽證發放服務。”隨著新冠疫情的擴散，包括韓國在內的美國駐世界各地的使領館的簽證面談從今年3月起事實上被停止。美國國務院發言人對恢復服務的具體海外使領館和恢復時間只字未提。

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