《紐約時報》把亞洲據點從香港遷移至首爾. July. 16, 2020 07:28. by 金藝允 記者 yeah@donga.com. 美國權威日刊《紐約時報》表示，明年將把位於香港的亞洲數碼新聞部門遷到首爾。因為中國香港“維護國家安全法”的制定等，香港自由言論活動的限制變多，對新聞業的侵害憂慮也變高。 《紐約時報》14日通過網站發表了遷移理由，稱“香港數十年來壹直是英語圈媒體的亞洲中心，但‘維護國家安全法’使香港的前景變得不明朗”，“部分職員在獲得勞動許可證上遇到了困難，因此有必要增加運營據點”。從1日開始施行的香港維護國家安全法禁止可能危害香港國家安全的報道，因此有人預測將會加強審查。 據悉，遷往首爾的人力約占香港辦事處全體職員的三分之壹。《紐約時報》還研究了泰國曼谷、新加坡、日本東京等遷移候選地。但是，由於在韓國的外國企業中有許多親和性、獨立性的媒體，且在亞洲新聞市場上發揮著重要作用，所以決定前往首爾。”不過，《紐約時報》將在香港留下采訪及紙質報紙相關的人力，繼續發行亞洲版英語報紙《國際紐約時報》。為此，廣告及營銷職員也留在香港。

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