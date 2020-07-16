金柱亨和朴炫徑的老師李時宇教練表示：“金柱亨雖然年紀小，但球打得很好”. July. 16, 2020 07:28. by 金正勛記者 hun@donga.com. “嗖、嗖。” 今年2月，在美國聖地亞哥的一個高爾夫練習場。在太陽還沒有升起的淩晨，高爾夫揮桿聲打破了拂曉的寂靜。主人公就是“韓國高爾夫新星”金柱亨(18歲)。因為是周日，一起進行轉地訓練的其他選手都睡得很香，但是他卻流下了巨大的汗珠。從那之後過了幾個月，金柱亨開始動搖韓國職業高爾夫(KPGA)韓國巡回賽秩序。賽季開始後，在2個大賽中取得亞軍和冠軍，並創造了“最年輕職業冠軍”的新高爾夫歷史。 當時，金柱亨身邊有從去年10月開始與他結下師徒關系的李時宇教練(39歲)。李教練說：“柱亨從第一次見到他時起，雖然年紀很小，但球打的非常好。那時他的擊球能力已非常出色，計分卡成績很好，但揮桿還處於未完成階段。”李教練解釋說，雖然想勸他糾正擊球動作，但稍有不慎就會出現混亂，陷入低谷。盡管如此金柱亨還是不拒絕冒險。李教練笑著說，“因為是秘密很難公開，但是擊球矯正的效果非常明顯。” 據金柱亨的用品合同公司Titleist透露，他最大的苦惱是彈道。開球時球尖總是向上聳立的他表示，把開球桿和3號木桿的旋轉角度分別降低到了8.5度和13.5度，在運用自己想要的平角球質上起到了很大的幫助。Titleist公司相關人士表示：“金柱亨和同齡人不同，在試球桿時，他對擊球會給出準確的反饋和註解，而且做得非常細致，這令我十分吃驚。” 金柱亨在國內也像海外轉地訓練時一樣，只要覺得自己不夠，就不分休息日進行訓練。李教練說：“首次奪冠的群山CC公開賽結束後，第二天就找上門來，說‘這部分失誤了，完善這些部分會比較好’。可能是因為已經在亞洲巡回賽上奪冠了，所以希望在國內舞臺上取得更加完美的勝利。”他還補充說，“金柱亨將從16日開始在忠南泰安Sol-lago CC(72桿)舉行的‘KPGA公開賽with Sol-lago CC’上挑戰最年輕的2個大賽連續奪冠，期待取得好的結果。” 如果說本賽季國內男子巡回賽中有金柱亨，那麽韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽中朴炫徑(20歲)就是領頭羊。金柱亨奪冠的第二天，朴炫徑在釜山公開賽上奪冠，成為本賽季第一個實現KLPGA巡回賽兩連冠的選手。朴炫徑也是從去年10月開始與李時宇教練結緣的。金柱亨和朴炫徑在所屬巡回賽上並列獎金榜首位，他們兩人曾與女子世界排名第一的高真榮等一同前往美國進行轉地訓練。 業余選手時期作為希望之星備受關註的朴炫徑，在KLPGA巡回賽新人時期的去年沒有獲得冠軍，因此感到非常遺憾。在迎來巡回賽第二年之際，摒棄了雜念，這帶來了好結果。李教練說：“對炫徑最大的要求就是，希望她能多思考‘與其強迫一定要奪冠，不如最大限度地發揮自身的實力’。事實上，從今年揭幕戰開始，她本人就放下奪冠的負擔，享受打高爾夫球這件事。” 李教練建議道：“隨著賽季進行到一半，朴炫徑在轉地訓練時增加的飛行距離好像有所下降，很遺憾。在比賽持續舉行的長期競賽中，需要時間進行充電。”

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