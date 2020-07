雷諾三星時隔4年推出SM6部分變更車型. July. 16, 2020 07:29. by 鄭智煐 jjy2011@donga.com. 雷諾三星汽車15日公開了高級中型轎車SM6的部分變更(改款)車型“The New SM6”(圖片)。這距離2016年SM6上市已過去4年時間。 全新SM6搭載了TCe 300和TCe 260引擎。TCe 300引擎是安裝在雷諾三星高性能品牌Alpine和雷諾RS車型上的發動機,擁有225馬力、同級最大扭矩30.6kg•m的力量。TCe 260引擎是由雷諾集團和戴姆勒共同開發的新型4缸1.3渦輪增壓直噴汽油發動機。最高輸出功率156馬力,最大扭矩26.5kg•m(260Nm)。公司方面說明稱,該車的燃油效率為13.6km/L(16•17英寸輪胎為準),是國產汽油中型轎車中水準最高的。另外還增加了高原銀、沙灰、復古紅等新配色,在外觀設計上也增添了新鮮感。 The New SM6在同級車中首次使用了“LED Matrix Vision”自適應頭燈。這是前方攝像機能夠自動識別行駛狀況,並根據路況精確調節遠光燈和內部LED的最尖端系統。大幅強化了車道保持輔助功能和無人駕駛第一階段等行駛輔助系統。 價格方面,裝有TCe 260發動機的SE為2450萬韓元,Premiere為3265萬韓元。另外,搭載TCe 300發動機的LE和RE的出廠價分別為3073萬韓元和3049萬韓元。

