為穩定房價而增稅的稅制修訂……稅政信任不能就此崩塌. July. 16, 2020 07:29. . 國土交通部長官金賢美前天參加某廣播節目時說，“以擁有壹處住宅者等實際擁有者為例，房地產稅制幾乎沒有變化”，反駁了房產增稅爭議。收到比去年平均上漲22%的財產稅通知書的首爾市民們的說法卻與金賢美部長不同，切身感受到了增稅的現實。 文在寅政府從2017年的8·2對策開始到今年7·10對策，總共22次對策中，大部分都加入了稅制相關內容。政府和執政黨強調只針對多住宅者，但實際上就算是壹處住宅擁有者，2018年綜合房地產稅的稅率上漲了0.2至0.7個百分點，執政黨計劃在本月的國會上通過去年的12·16對策，將壹處房產擁有者的綜合房地產稅率追加上調0.1至0.3個百分點。政府盡管受到“變相增稅”的批評，仍然迅速提高了公示價格。政府用草率的政治偏向性對策使房價暴漲，並以懲罰性課稅將責任轉嫁給房主。 房地產相關稅費被作為房地產對策的主要手段使用，成為了亂開的支票。2017年現政府恢復的多住宅擁有者轉讓稅重課制度，到今年7·10對策為止，稅率和適用範圍出現多次變更，因稅務師也不能理解稅法而拒絕承接轉讓稅計算委托的“放棄轉讓稅稅務師”層出不窮。稅收制度需要易於理解和預測，修訂時必須經過充分的立法預告，但這種稅政的基本被徹底無視。 部分房地產稅率飆升至“罰款”水平。根據7·10對策，對擁有3套以上住房或在限制地區擁有2套以上住房的人征收的綜合房地產稅最高稅率將提高到6.0%，那麽12年就要交納房地產價值的壹半，24年就要交納相當房產價值75%的稅金。專家們認為，如果財產稅稅率超過3%，就會迅速蠶食原本的財產，因此會過度侵害國民的財產權。如果國會通過對多住宅者征收的最高72%的轉讓稅率、12%的取得稅率，韓國的擁有稅、交易稅率將成為經濟合作與發展組織成員國中的最高水平。 所有的問題都源於現政府用打擊稅金代替擴大住宅供給等正面攻擊法來解決房地產問題的無理政策。稅收制度也因為實現抑制投機等政治目標而過度使用，其穩定性和信任被動搖，開始出現抗稅。房地產稅制已經脫離正常軌道，今後任何政府上臺後都要考慮恢復原狀。如果繼續將稅制用於“房地產政治”，國家的根基可能會動搖。

한국어