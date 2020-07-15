韓國版新政，相比190萬個臨時崗位，應更註重培養尖端人才. July. 15, 2020 07:35. . 韓國政府昨天在青瓦臺召開了由文在寅總統主持的“韓國版新政國民報告大會”，首次發表了綜合計劃。到2025年為止，包括國家支出、地方支出、民間事業費用在內，將共投入160萬億韓元，創造190萬個工作崗位。計劃的內容還包括，通過數字新政、綠色新政、構建社會安全網三大基軸，拯救因新冠疫情停滯的經濟，確保未來成長動力。壹個月內總統親自主持壹兩次會議，表示要管好進展情況，預計這將成為政權後半期的最大重點工作。 政府在數字、綠色、融合等課題分別選定三四個項目，作為韓國版“新政”的10大代表課題。增加各領域的大數據平臺、開放公共數據、打造智能型政府、建立道路、地下空間、港灣、大壩等數字雙子座構築管理系統等項目引人註目。其中包括將老工業基地智能化、將老建築轉換為綠色高能效建築等計劃。 面對自20世紀30年代世界大蕭條以來最惡劣的“新冠不景氣”，政府有必要投入財政，積極挽救經濟。不過，要為眼前的經濟恢復，也要為持續的增長，有效地使用財政。在政府公布的項目中，映入眼簾的是教師們更換老舊電腦、普及慢性疾病患者穿戴式機器等，相比從根本上提高數字競爭力而言，似乎以壹次性財政消耗而告終的項目更多。 為應對“後新冠”時代，世界各國正在展開激烈的生存競爭。歐盟發表了投資7500億歐元（約合1025萬億韓元）的“下壹代歐盟”計劃，日本計劃在4年內培養100萬名人工智能專門人才。韓國表示要培養10萬名人工智能和軟件核心人才，但受首都圈大學定員規制的限制，能取得多大進展還是個未知數。 相比臨時就業崗位，更重要的是培養開拓未來的人才。雖然青年就業難問題非常嚴重，但尖端產業卻面臨人才不足的困境。不要只停留在政府的投資上，應該引導市場的投資和革新。政府最重要的任務是支援基礎設施和人才培養，讓企業走在最前面。不僅是經濟部門，教育部、保健福利部等所有部門都要站出來，打破部門之間的壁壘，改革規制，這樣才能讓韓國版新政取得成功。

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