臨近的美國總統選舉，動搖的特朗普. July. 15, 2020 07:35. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 距離11月3日舉行的美國總統選舉只剩下不到4個月的時間，特朗普總統成為單任總統的可能性似乎越來越大。最近實施的所有民意調查結果顯示，在前總統奧巴馬手下擔任8年副總統壹職的民主黨總統候選人喬·拜登不僅在全國範圍內，而且在4年前特朗普總統意外獲勝的主要搖擺州也均具有相當大的優勢。政治上沒有什麽可以確定的，以後還會發生很多事情，但特朗普總統的地位因沒能正確應對新冠疫情而受到了嚴重的損傷。而且由此導致的經濟停滯，被認為是他再次當選主要原因的經濟成功已經消失。 考慮到這種趨勢，現在似乎到了觀察從特朗普向拜登政府的轉變對韓美關系將有什麽意義的時候了。首先，與特朗普不同，拜登將成為具有豐富對外關系經驗的總統。作為副總統兼參議院外交委員會的老首長，拜登會見全世界領導人，發展了對同盟在美國外交政策中的作用的深刻認識。在全世界範圍內，拜登將取消“美國優先主義”等口號，更加強調與亞洲和歐洲傳統盟國的合作。預計他將再次參與處理氣候變化和世界衛生等重要問題的國際努力。 對於韓國來說，特朗普最重要的“主動性”是直接會見朝鮮領導人的意誌，特朗普競選連任失敗將與文在寅總統對朝包容的努力相吻合的過去訣別。這種處理法起初帶來了戲劇性的拍照表演和部分韓半島緊張的緩和，但最近幾個月由於朝鮮的不妥協態度而陷入膠著狀態。很明顯，朝鮮還沒有做好采取無核化必要措施的準備。雖然不能排除11月之前追加展開狀況的可能性，但特朗普在卸任前似乎不可能和朝鮮壹起找到重大的突破口。這對於仍然希望特朗普與金正恩的交流有助於促進南北間進展的韓國領導人來說，無疑是令其失望的。 拜登至少在初期會對朝鮮采取更謹慎的行動。這將要求文在寅總統在自己任期即將結束之際，在壹定程度上調整韓美共同的對待方法和期待值。美韓領導人在美國新政府在華盛頓就任時，應該註意不要使對朝政策成為爭論的核心。 總而言之，拜登對朝鮮的積極性不高，但對同盟似乎更堅定。從拜登尊重同盟的態度來看，他考慮撤走美軍或單方面縮減韓美聯合軍事演習或要求支付荒唐防衛費的傾向，要比特朗普少。 不管誰在美國選舉中勝出，在今後幾年內，中國將在美國對待東亞地區的方式中占據更大的領域。美國兩大政黨將中國視為韓國最嚴重的安保及經濟挑戰，希望盟國在制定政策時能考慮這壹點。迄今為止，拜登壹直強調自己不會依賴單方面的行動，會更多地依賴與同盟國及國際機構的合作，以此來區別於特朗普。今後這可能給韓國帶來困難的決定。 隨著大選的臨近，美國人對韓國的尊敬達到了最高潮。對本國政府的新冠疫情應對失敗感到失望的美國人對韓國的成功和分享經驗及資源的意誌深有感觸。韓國在疫情期間也進行了自由開放的選舉，為其他民主國家樹立了榜樣。我們只希望11月的選舉能被評價為類似的成功。

한국어