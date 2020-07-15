演唱會和活動取消事態長期化，大眾音樂界是否會掀起“停業海嘯”？. July. 15, 2020 07:35. by 林熙允記者 imi@donga.com. 由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的擴散，演唱會和活動取消事態長期化，大眾音樂界面臨枯死危機。不僅是音樂家和經紀公司，演出企劃公司、相關裝備企業也充滿了是否會像多米諾骨牌一樣崩塌的危機感。 14日，據音樂界透露，具有20年經驗的中堅音響企業A公司最近提交了停業申請。據調查，其他音響、照明設備企業的60%以上事實上處於停業待命狀態。業界有聲音稱，“現在急需討論改善集中在基礎藝術、純粹藝術的現行支援體系的死角地帶。”○ 事實上是停業多米諾骨牌……“只有音樂會被視作風樂”的抱怨聲響起 演出音響設備租賃企業B公司職員金賢明(化名•35歲)已經停業3個月了。企業因新冠肺炎疫情自2月中旬以後全國的演出全部停止，停止支付工資。從最小的職員開始按年差順序發放工資，結果幾乎所有職員都休業。金某耗盡之前積攢的錢，為了家人做快遞工作。 音響企業P-sound的相關人士表示：“大多數公司只差沒有申報停業，只保留一名代表，只保留事業者，實際上處於停業狀態。演出設備租賃及安裝企業與其他演唱會企劃公司或歌手所屬公司不同，不屬於演出藝術支援對象，因此更加困難。希望政府能制定按照表演藝術企業處理的支援對策。”接著該相關人士補充說，“雖然擁有1000個座位的古典音樂或音樂劇演出已經進行了一部分，但歌手們的演唱會經常受到‘在現時時局下是不是風樂’的指責而取消。” 有人指出，自新冠肺炎疫情發生以後，政府下屬文化機關及各種文化財團陸續進行了緊急支援金和支援事業公開募集，但對大眾音樂卻非常吝嗇。一位獨立標簽的相關人士表示：“上班後要確認各種文化財團和音樂創作支援中心的公告事項欄，然後填寫誌願書。連理由都沒有的地區文化財團都在敲打，但從公開募集結果來看，支援金很多時候都集中在了古典音樂上，這很荒謬。”獨立音樂家們訴苦說，由於持續取消演出，很難證明自己的藝術活動，因此很難得到生活穩定資金等支援。○ 線上演唱會效果、防疫和進行公平性“搖擺不定” 很多人對政府或文化財團支援的“線上演唱會”的實效性提出了質疑。因為部分機關在新冠肺炎疫情以後，急急忙忙地在Youtube上開設頻道，事實上沒有任何宣傳效果的情況經常發生。要求匿名的某唱片公司的相關人士透露：“50萬~100萬韓元，甚至在‘無報酬’參加線上演唱會後，產生了被動員到相關機關的新冠肺炎支援事業宣傳上的感覺。” 弘益大學附近的小規模俱樂部的註冊形式令人哭笑不得。雖然登記為“娛樂俱樂部”的地方在梨泰院擴散事態後處於停業狀態，但是“普通餐廳”所在的地方每周都會舉行演出。政府層面的防疫物品只支援到被登記為“演出場”的地方。因此，業界認為，即使是規模相仿的俱樂部，也存在在附近的“普通餐廳”型俱樂部使用分配給“演出場”的消毒藥品中的剩余藥品的情況。韓國音樂標簽產業協會事務局長申宗吉(音)表示：“有必要重新考慮考慮實際運營形態的新劇場認證制，並明確整理純粹藝術和大眾藝術混合的援助申請標準。”

한국어