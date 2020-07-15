柳賢振在隊內分組對抗賽中5局內失1分. July. 15, 2020 07:35. by 金培中 wanted@donga.com. 這是很難只集中於棒球的時節。但是水準依然如故。 “韓國怪物”柳賢振(33歲•多倫多藍鳥隊)在美國職棒大聯盟(MLB)新賽季開賽之前，在主場進行的首場隊內分組對抗賽中展現出了王牌球員的風範。14日，柳賢振在加拿大安大略省多倫多羅傑斯中心舉行的隊內分組對抗賽上首發出場，在5局內取得4個安打、4個三振、失1分的成績。沒有四壞球上壘。59個投球中有40個是好球。 柳賢振在經歷迂回曲折之後，首次登上了主場羅傑斯中心的實戰投手踏板。受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)的影響，原定於3月27日舉行的揭幕戰被無限期推遲。柳賢振一直留在春季集訓地美國佛羅裏達州達尼丁進行個人訓練，最近得到加拿大當局的許可後，才進入多倫多。柳賢振在混亂的狀況下也竭盡全力進行身體管理，在當天的出場中展現了穩定的控球能力。 賽後接受當地媒體視頻采訪的柳賢振表示，“隨著開幕延期，努力調節了節奏，此後每周進行了5次有規律的訓練，保持了身體狀態。現在為了迎接揭幕戰，增加了局數和投球數。”預計23日開幕的MLB將成為每支球隊只進行60場比賽的“超迷你賽季”。 他還吐露了作為“父母”而不是“選手”的苦惱。柳賢振在5月份與妻子裴智賢的女兒出生後成為了爸爸。在美國和加拿大等北美地區，新冠肺炎確診病例劇增，對此柳賢振表示，“最擔心妻子和新生嬰兒的健康。雖然所有選手都一樣，但現在的狀況確實讓人擔心。”他說：“但我沒有想過要放棄賽季。賽季進行時，選手們也要提高警惕，小心謹慎。”柳賢振雖然去了多倫多，但是妻子和女兒目前仍滯留在美國佛羅裏達州。 賽季開始後，柳賢振能否站上羅傑斯中心的投手踏板還是未知數。多倫多隊為了賽季開幕後在這裏進行比賽，需要加拿大政府給予解除客隊自我隔離的“特惠”，但加拿大政府尚未做出決定。因此，多倫多俱樂部正在物色美國紐約州布法羅等美國國內替補主場候選地。柳賢振表示“這是加拿大政府和球隊決定的問題”，決心不在意舞臺，只專註於比賽本身。 另外，金廣鉉(32歲•聖路易斯紅雀隊)的隊友、能投出時速接近170公裏的光速球的終結投手喬丹•希格斯(24歲)決定不參加本賽季的比賽。MLB官網表示，“因健康問題，希格斯放棄了2020賽季。”上賽季接受肘部手術後正在康復中的希格斯患有屬於新冠肺炎感染高危險群的1型糖尿病。根據MLB勞資協議，基礎疾病患者即使不參加賽季比賽，也不會受到削減年薪等不利待遇。因此，有人預測說，金廣鉉本賽季的職務不會是先發投手，而是長中繼投手。

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