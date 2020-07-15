三星電子：“比5G快50倍的6G將在2030年正式實現商用化”. July. 15, 2020 07:36. by 徐東一 dong@donga.com. 如果能在三維虛擬空間同樣再現房子、工廠或整個城市，人們會經歷什麽新的體驗呢？如果將虛擬現實(VR)和增強現實(AR)等結合起來，提供人們難以察覺的和現實一樣的經驗的“超實感擴張現實(XR)”時代開啟的話，將會出現什麽樣的新產業呢？ 三星電子14日表示，將在2030年正式商用化能夠將這種想象變成現實的基礎技術“6G移動通信”。三星電子當天公開了6G白皮書，並展望說：“將在2030年提供‘新層面的超連接經驗’。”雖然5G商用化還處於初期階段，但考慮到移動通信技術的一代差不多是10年的樣子，應該從現在開始為6G時代做準備。 當天三星電子提出的6G時代主要趨勢是：△連接器的爆炸性增加 △利用人工智能(AI)的通信技術的擴大 △通過開放型合作開發通信網 △利用通信技術消除社會差距和可持續發展等。因為，與5G(20Gbps)時代相比，一旦進入最大傳輸速度快50倍的6G(1Tbps)時代，不僅是智能手機，事實上所有事物和事物、人類都可以實時連接，實現溝通。 三星電子相關人士表示：“在6G商用化的2030年，將有5000億個機器和事物連接到通信網絡，消費者們將會經歷與現在不同層次的體驗。預計明年開始6G標準化準備，最早在2028年實現商用化，2030年正式提供服務。” 在6G時代，在虛擬空間原封不動地復制事物、人、建築物、工廠等物理實體將變得可能。也可以復制整座城市。還可以在虛擬世界再現海鮮、家畜養殖現場或產品生產工廠等。這樣一來，在虛擬世界中可以預先測試空氣質量管理及廢水管理、生產流程效率化等各種狀況。 另外，高精密移動全息圖服務也將成為可能。通信業界相關人士表示：“從6G時代開始，在相當於6.7英寸顯示器大小的三維空間裏，可以實現支持全息圖顯示所需的最小傳輸速度(0.58Tbps)。將提供直接與人對視的通信經驗，實現完全不同的溝通方式。” 三星電子提出新一代6G發展藍圖，並正式開始準備工作，反映了李在镕副會長“眼光放遠一些，率先準備未來”的經營哲學。李在镕副會長對第四次產業革命時代的核心基礎技術—新一代通信技術非常關心，並親自負責該事業。2019年1月參加5G網絡通信設備生產線啟動儀式當時，他曾強調表示，“在新打開的5G市場，應以挑戰者的姿態培養競爭力。”

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