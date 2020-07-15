美國27個州因新冠疫情再次擴散“重新封鎖”. July. 15, 2020 07:37. by 巴黎=常駐記者 金潤鐘、華盛頓=常駐記者 李正恩 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 各國為了阻止新冠疫情再次擴散，正在陸續加強封鎖令。為了搞活經濟，雖然從5月份開始放寬了封鎖令，但隨著這壹措施成為助長再感染的主要原因，各國政府正在加強防疫對策。 據美國有線電視新聞網（CNN）等報道，美國50個州中人口最多的加利福尼亞州州長加文·紐森13日關閉了全州所有酒吧，並中斷了餐廳內的飲食。除了健身房等運動設施、教會等宗教設施、食品、藥店之外，其他非必需的經營場所、美容院、動物園等壹律關門。 與加利福尼亞州接壤的俄勒岡州也禁止在室內舉行生日派對和晚餐等10人以上的聚會。得克薩斯州、新墨西哥州、西弗吉尼亞州等也加入了加強封鎖令的行列。CNN的報道批評稱，“至少27個州擱置了當初準備解除封鎖令的計劃，或者采取了應對新冠疫情擴散的舉措。這說明美國總統特朗普擁護的重啟經濟戰略是多麽錯誤的決定。” 因“偏向中國”問題壹直與美國特朗普政府極度對立的世界衛生組織總幹事譚德塞當天批評特朗普總統、巴西總統博索納羅等國領導人對疫情重新擴散負有責任。他在瑞士日內瓦世衛組織總部舉行的例行記者會上提及了超過1300萬名、全世界感染者壹半以上來自美洲大陸的情況，並表示：“領導人不壹致的信息降低了大眾對防控新冠疫情的信任。很多國家都在朝著錯誤的方向進行應對。” 歐洲各國也在權衡加強封鎖令這張牌。從上月初開始正式實現經濟正常化的意大利，進入本月以來以北部地區為中心陸續發生集體感染，決定強化公共場所內義務戴口罩的措施。據英國廣播公司（BBC）報道，英國也在本月4日時隔3個月允許傳統酒館營業，但由於人滿為患，出現了很多新患者，正在考慮重新封鎖。

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