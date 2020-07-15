日防衛白皮書連續第16年妄稱“獨島主權”. July. 15, 2020 07:37. by 崔智善 aurinko@donga.com. 日本政府14日議決並公布了主張獨島領土主權的2020年版《日本防衛白皮書》。這是自2005年之後連續第16年重復有關獨島主權的挑釁。今年的白皮書中還首次提到“朝鮮擁有用核導彈攻擊日本的能力”的內容。 日本在白皮書中指出：“我國（日本）的固有領土北方領土（南千島群島四島）和竹島（獨島的日本名稱）的領土問題尚處於沒有解決的狀態”。關於侵犯主權的應對措施，白皮書中寫道：“如果發現有可能侵犯日本領空的飛機，將緊急出動戰鬥機等。”這暗示著日本在“有事時”向獨島上空出動自衛隊戰鬥機的可能性，去年首次出現在白皮書中的這壹內容，也包括在今年的白皮書裏。 關於朝鮮，白皮書明確指出：“（朝鮮）似乎已實現核武器小型化、彈頭化，並已具備搭載在彈道導彈上攻擊我國（日本）的能力。”去年的白皮書中寫道，“朝鮮似乎已實現了核武器的小型化、彈頭化”，此次強調了這是現實性威脅。白皮書還評價稱，朝鮮已經掌握了“彈頭重新進入大氣層”的技術。有分析認為，日本強調朝鮮的軍事威脅，是在為討論擁有“攻擊敵方基地的能力”尋找借口。 當天，韓國外交部召見日本駐韓國大使館公使相馬弘尚，國防部也召見日本駐韓國國防武官松本喬大佐，表示了強烈抗議。韓國外交部發言人金仁哲通過評論表示：“日方再次不正當地主張對獨島的主權，韓國政府對此表示強烈抗議，並敦促立即撤回。”

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