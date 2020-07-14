新冠疫情導致產業格局地殼變動……應通過結構革新搶占未來經濟. July. 14, 2020 07:38. . 以新冠疫情為契機，全球產業格局正在發生地殼變動。在汽車業界，美國電動汽車企業特斯拉的市值總額大幅超過了截至去年年底位居世界第壹的日本豐田汽車。在金融領域，提供在線電子結算系統的貝寶（Paypal）和傳統銀行美國銀行的排名發生了顛倒。總市值反映了企業的未來價值，從這壹點來看，新冠疫情正在加速世界經濟變化。 韓國也開始了變化。短短6個月裏，在市價總額100強企業中，除第1位和第2位以外，共有97家企業的排名急劇換位，10家幹脆被擠出了前100強。生物電池、信息技術企業崛起，汽車、石油化學、航空、流通等行業下降。Kakao和Naver的總市值超過了現代汽車，Celltrion、Seegene等第壹代創業企業的活躍表現尤為突出。 整個經濟情況壹片漆黑，壹點都看不到前景。國際貨幣基金組織預測今年世界經濟增長率為-4.9%。全國經濟人聯合會下屬的韓國經濟研究院預測，韓國下半年的經濟增長率為-2.9%，比上半年（-1.7%）還要低。出口連續4個月出現負增長，服務業萎縮，制造業和基礎產業也面臨危機。 美中貿易矛盾和供應鏈脫鉤的壓力將越來越大。美國特朗普政府正在推進除中國之外重新編制世界供應網的經濟繁榮網絡（EPN）。民主黨大選候選人喬·拜登也推出了大量政府預算購買美國產品的競選公約等，不管誰當選，貿易保護將會得到加強。美中之間，歐洲和日本企業將合縱連橫，形成新的局面。 但是危機蘊含著機會。1997年外匯危機時，韓國通過大規模的結構改革和減肥，將危機轉化為機會。雖然很多企業倒閉，但生存下來的企業擺脫粗放經營和過度負債，重新誕生為效率高、競爭力高的跨國企業。 以新冠疫情為起點，汽車、電子、流通等現有產業和醫療、教育等多個領域有望向數字化、非面對面、環保轉變。對於競爭力落後、前景不好的領域，要通過果斷的結構調整，改善企業的體質，使經濟出現新的增長點。建立企業帶頭革新、政府積極支持的“兩人三足”機制，推行經濟改革，現在正當其時。

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