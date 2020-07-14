我所見到的白善燁將軍. July. 14, 2020 07:39. . 我10多年前在壹次活動中第壹次見到了白善燁將軍。活動壹結束，人們就請白將軍即席演講。我有點不放心。這可能是因為我經常遇到，高齡的名人在進行現場演講時，往往走向不怎麽好的方向。 白將軍性格非常慎重，所以初期開始用遲緩的語調進行演講，我當時就想“原來是按照預想進行的啊”。之後30分鐘左右的時間，他帶來了巨大的沖擊。主要是說我們應從6·25戰爭中汲取的教訓，這既不是理念上的，也不是精神教育的教訓，而既像是軍隊這壹極其專業領域的、同時又能普遍應用的教訓，恰如其分，感人至深。白將軍給人留下的印象是，他能夠快速分析情況，並以此為基礎做出適當、合理的判斷，是壹位能力卓越的指揮官。後來閱讀了白將軍的回憶錄，發現當時的預想並沒有錯。 由於中國軍隊的介入，當6·25戰爭面臨第二次危機時，馬修·李奇微出任為第八軍司令。第二次世界大戰時擔任82空降部隊司令的李奇微是毫不通融的典型的“硬骨頭將軍”。與斯斯文文的沃爾頓·沃克不同，李奇微好像對韓國軍隊也進行了直截了當的指責。白將軍表示，無法接受這樣的指責。他指出，考慮到與美軍相比韓國軍的武器和補給情況都非常糟糕的情況，韓國軍隊打得很好，他們的奮鬥應該得到認可。但他接下來又這樣說道。“背對湧來的敵人撤退，這壹點需要冷靜思考。” 如果韓國軍隊在10的條件下發揮了100的能力，就應該受到表揚。但是如果對方擁有150的能力，就不能因為對我們的指責不當光是覺得冤枉，而應該尋找把我軍的能力變成200的方案。雖然是簡單的真理，但這樣行動真不容易。白將軍找到了這個方法，改變了韓國軍隊，讓美軍感嘆不已。謹祈白將軍冥福。

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