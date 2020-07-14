孫興慜成為首位達成EPL10粒進球和10次助攻的亞洲球員. July. 14, 2020 07:38. by 李元洪 bluesky@donga.com. “孫旋風”孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)在英格蘭足球超級聯賽(EPL)上又創造了一個新的亞洲紀錄。 13日，孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的2019~2020賽季EPL第35輪與阿森納隊的主場比賽中，以1粒進球和1次助攻幫助球隊以2比1取得了勝利。 和隊友前鋒哈裏•凱恩(27歲)一起作為4-4-2陣型的最前方雙前鋒出場的孫興慜，在球隊0比1落後的上半場第19分鐘搶斷對方後衛後傳球攻入扳平比分的一球。阿森納後衛賽亞德•科拉希納茨(27歲)將球傳給後方的隊友大衛•路易斯(33歲)的瞬間，孫興慜如離弦之箭，追上了路易斯。雖然路易斯是阿森納隊的招牌中後衛，也是世界著名後衛，但在速度上不敵孫興慜。搶到球的孫興慜稍稍越過出來封堵的守門員，以絕妙的吊射破門。這是他本賽季的第10粒聯賽進球，也是本賽季各項賽事的第17粒入球。這是因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)而中斷賽季後，孫興慜時隔6場比賽後攻入的進球，也是繼2月16日與阿斯頓維拉隊的比賽後，時隔5個月再次進球。孫興慜在下半場第36分鐘利用角球幫助後衛托比•阿爾德韋雷爾德(31歲)頭球破門，取得了本賽季第10次助攻。 至此，孫興慜在本賽季EPL中攻入10粒進球並貢獻10次助攻。孫興慜在常規賽中單賽季打進10粒進球和貢獻10次助攻(加入雙十俱樂部)尚屬首次。這是繼本賽季凱文•德布勞內(29歲•曼城•11粒進球18次助攻)之後，第二位加入英超雙十俱樂部的成員。在EPL上，孫興慜是首位達成單賽季“雙十俱樂部”的亞洲球員。 孫興慜在上賽季聯賽31場比賽中攻入12粒進球並貢獻6次助攻，在本賽季27場比賽中他攻入10粒進球並貢獻10次助攻。其中最值得關註的是助攻增加的部分。孫興慜此前在常規賽單賽季最多助攻次數為6次。這表明孫興慜在為隊友而展開的團隊合作方面開了竅。具備助攻能力就意味著對方的防守變得困難。因為防守隊員集中到孫興慜身上時，就增加了其他球員的得分機會，最終提高了球隊的整體攻擊力。即使沒有直接進球得分，孫興慜的存在本身也會成為對手的負擔。 雖然凱恩在當天的比賽中一度因沒能接到孫興慜的傳球而露出失望的表情，但在本賽季孫興慜的10次助攻中，有4次是直接送給凱恩的。凱恩成為本賽季球隊進球最多(13粒進球)的球員，孫興慜的幫助也很大。孫興慜還對德利•阿裏(24歲)和唐吉•恩東貝萊(24歲)等從2線滲透的中場球員的進攻提供了很多幫助。可見孫興慜在前鋒凱恩和二線中場之間起到了重要的聯系作用。 賽後，孫興慜在自己的臉書上留言感謝了球迷，“我認為多虧了努力奔跑的隊友和支持我的眾多球迷，今天才能夠踢出這麽精彩的一場比賽。今天這樣的時刻特別想念球迷！謝謝大家。”

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