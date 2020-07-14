飽受食物不足之苦的紐約出現“免費冰箱”. July. 14, 2020 07:38. by 兪載東 jarrett@donga.com. 當地時間12日中午，在美國紐約市布魯克林區的壹個住宅小區。街角處擺放著貼有“免費食品”牌子的冰箱。壹位老人下車打開後備箱，從箱子裏開始往冰箱裏裝滿面包、酸奶、果凍等食物的盒飯。這個冰箱可以讓窮人有需要的時候取走食物，這位老人就是來這裏捐贈食物的。 自稱是“吉姆”的老人說：“平時在軍隊、醫院、監獄裏也幫助人們”，“在疫病大流行狀況下，像這樣分發食物是非常好的想法。”實際上，幾分鐘後，壹名年輕女性打開冰箱拿走了壹盒酸奶。這位名叫阿黛爾的俄羅斯裔移民說：“每周來這裏兩三次，拿走食物”，“在沒有工作、生活困難的時期，有這樣的地方，真是萬幸。” 像這樣依靠免費飲食生活的紐約居民正在大幅增加。這反映了美國最大城市、被認為是華麗代名詞的紐約正在經歷的最惡劣的經濟困難。 由市民團體和紐約居民自發組成的該“社區冰箱”在布魯克林、布朗克斯、曼哈頓北部哈萊姆等低收入階層和黑人比例較高的地區有10個左右。2月份，壹位居民買了裝有捐贈食物的冰箱，但由於體積太大，無法放進家裏，所以開始直接將電源從家裏抽出來運營。此後，隨著新冠疫情的擴散，失業人數劇增，對免費食物的需求增加，到處都出現了免費食物冰箱。 據地區媒體分析，這種狀況反映了正在經歷最惡劣食物危機的紐約的慘淡現實。據紐約市推算，目前每4名市民中就有1名即200萬人面臨食物不足的問題。這壹數字是新冠危機之前（100萬名）的兩倍。據壹項調查結果顯示，紐約在采取封鎖措施初期的4月份，已有接近40%的父母減少子女的吃飯量或吃不飽飯。調查媒體《The Intercept》報道說：“如果地區的服務團體開始分發食物，居民就會瞬間蜂擁而至，出現排隊等待幾個小時的情況，而且領取食物的人數也在每周增加。” 為了不讓市民吃不上飯，紐約市正在全力以赴。不僅新設了“食品沙皇（Food Czar·糧食負責官）”這壹職務，還任命負責全市危機應對管理的公務員為供餐負責官。另外，決定在全市建立400多處食物供應處，全年運營，為此編制了1.7億美元的緊急預算。被任命為“食品沙皇”的凱瑟琳·加西亞表示：“在紐約不會讓任何人挨餓”，“應對如此大規模的食物危機，是我們城市乃至世界任何地方都沒有挑戰過的巨大課題。” 食物危機並不是僅在新冠疫情初期受災集中的紐約才發生的現象。最近在病毒急速擴散的加利福尼亞、得克薩斯州等地，也出現了失去工作的平民們為了得到食物分配而排長隊的情況。布魯金斯研究所推算，由於新冠疫情，美國全體家庭的20%左右正遭受著食物不足的困擾。

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