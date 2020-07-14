逆耳忠言卻被當成替罪羊...美國頂級傳染病專家面臨解職危機. July. 14, 2020 07:39. by 李雪 snow@donga.com. 自新型冠狀病毒感染癥(COVID-19)爆發以來，一直批評美國總統特朗普的新冠病毒應對的“逆耳忠言先生”—美國國立過敏與傳染病研究所(NIAID)所長安東尼•福西(80歲•照片)面臨著被解職的危機。有人指出，特朗普政府為逃避新冠病毒應對不力的責任論，想把福西所長當作替罪羊。 12日(當地時間)，《華盛頓郵報》(WP)等媒體報道稱，雖然福西所長是掌管美國新冠病毒應對事務的白宮特別工作組(TF)的核心人物，但自上月2日以後，一個多月時間裏沒有見到特朗普總統。某高層相關人士表示：“至少兩個月裏，福西所長沒有直接向總統報告。” 保健福祉部助理部長布雷特•吉魯阿當天向NBC電視臺表示：“福西所長出現了很多失誤。今年1月，他低估了新冠病毒的危險性，並於3月反對戴口罩。”特朗普總統最近也出現在福克斯新聞臺、格雷電視臺等媒體上，他說，“雖然他是個好人，但也犯了很多錯誤。我與福西的意見不同。”特朗普總統4月也轉發了其他推特用戶“應該解雇福西”的文章。 福西所長1940年出生於紐約，畢業於康奈爾大學醫學院，1968年進入美國國立保健院(NIH)，成為一名公務員。1984年羅納德•裏根總統時期，他曾擔任傳染病研究所所長，36年間先後在6名總統治下任職。特朗普總統不是醫療專家，卻經常發表各種有關新冠病毒的危險言論，福西所長對此進行了公開反駁，從而大受歡迎。印有他名字的衣服、杯子等登場，演員布拉德•皮特也在喜劇節目中模仿過他。

한국어