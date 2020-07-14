美國國安會發表聲明：“韓國的繁榮多虧了像白善燁壹樣的英雄”. July. 14, 2020 07:39. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、趙優蘿記者 lightee@donga.com,jyr0101@donga.com. 美國白宮國家安全委員會發表聲明，對白善燁將軍去世表示深切哀悼。前任駐韓美軍司令官們也參加了追悼活動。 美國國家安全委員會當地時間12日通過推特表示，“有賴於20世紀50年代為粉碎共產主義的侵略付出壹切的白善燁將軍和其他英雄們，韓國今天成了繁榮的民主共和國。對他的遺產表示敬意。”推文同時刊登了白善燁將軍的英文回憶錄《從釜山到板門店》的封面照片。 1996年至1999年擔任駐韓美軍司令的約翰·蒂勒利在“美國之聲”廣播節目中表示，自己在韓國工作時與白善燁有過很深的交流，並表示哀悼說，“他的去世不僅對韓國和兩國的同盟造成巨大損失，對我個人也是巨大的損失。作為軍人中的軍人，他曾是我的老師，後來還成為了我的朋友和領導人”。 蒂勒利提到白善燁的往事，說他率領司令部參謀在非軍事區附近行走時，指出6·25戰爭時部下們被部署的位置，還能壹壹叫出個別士兵的名字。蒂勒利強調：“他很愛士兵。” 2006年至2008年在韓國工作的前駐韓美軍司令伯威爾·貝爾稱贊白善燁是相當於美國首任總統喬治·華盛頓的韓國軍之父。他說：“白將軍在韓國戰爭當時對抗侵略者朝鮮人民軍和中共軍，在混亂且極度不確定的戰鬥作戰中帶領韓國軍隊取得了勝利。堪比華盛頓獨立戰爭的勝利，華盛頓被稱為美軍之父，白將軍也是如此。”他接著說：“我們失去了世界偉大的軍事領導人之壹，我失去了真誠的朋友。” 2011年至2013年在韓國度過的前駐韓美軍司令詹姆斯·瑟曼表示，“白將軍在過去70年間加強了韓美同盟”，“他是不讓同盟破裂的真正的英雄和愛國者，是壹位賢明的建言者”，表達了對白善燁的尊敬。他接著強調說：“他清楚地知道自由的價值還有犧牲意味著什麽”，“他留下了垂留歷史的遺產”。 2016年至2018年服役的前駐韓美軍司令文森特·布魯克斯表示：“數十年來壹直尊敬白將軍”，“白將軍的去世對韓美同盟來說是壹個嚴重的損失，真正的歷史的壹部分已經消失。”駐韓美軍戰友會也悼念說：“白將軍在韓美同盟70年結束的當年辭世，他對人生和同盟的貢獻將成為今後兩國建立親密關系的偉大榜樣。”

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