“韓國人是野生動物”... 日本企業3年期間不斷散布嫌韓文件. July. 13, 2020 08:09. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 據悉，日本的房地產公司富士住宅通過會長名義的內部教育用文件，把韓國人比喻成“野生動物”，並長期傳播“慰安婦們的生活有些奢侈”“韓國是永遠在捏造(歷史)的國家”等嫌韓內容。 12日，據大阪律師協會和《朝日新聞》等媒體報道，富士住宅向員工們發放了2013~2015年間批判韓國和中國的書籍和雜誌報道、讀過這些文章的社員們的感想文章等多種教育用資料。 某文件還引用了YouTube將韓國人比喻為“野生動物”的留言。公司還發布了“韓國的狡猾、卑鄙、謊言行為在世界範圍內也找不到先例”等門戶網站的文章。關於韓日矛盾，文件中還包含詆毀韓國民族的內容，稱“他們(韓國人)在捏造歷史的同時還讓對方謝罪，如果總是不能確保立場上的優勢，那麽他們就是無法釋懷的民族”等。 關於日本軍慰安婦問題，文件中直接照搬了否認強制動員的右翼勢力的主張。富士住宅散布訪談文章稱，“慰安婦們通常住在有獨立居室的大規模兩樓房屋裏，並在那裏生活和工作。可以說她們的生活有些奢侈。”另外還有“慰安婦們因本人的緣由入住慰安所，一個月可以賺1000至2000日元(普通士兵月薪的100倍以上的高額)”等內容。 關於供奉第二次世界大戰A級戰犯的靖國神社，寺院裏的感言作為文件被共享，“希望參拜靖國神社的優秀國會議員老師們繼續堂堂正正地參拜，為國家貢獻力量”。“南京大屠殺是歷史的捏造，這是毋庸置疑的”“在日韓國人去死吧”等文字也赤裸裸地出現在文件中。 富士住宅文件是在該公司工作14年的在日僑胞女性於2015年向大阪地方法院提起訴訟時公開的。法院2日表示：“從擁有韓國國籍或民族根源的人的立場來看，這是明顯地侮辱和傷害名譽感情的行為”，並命令他們支付100萬日元(約1200萬韓元)的賠償金和10萬日元的律師費用。 總部位於大阪的富士住宅是東京股市上市的房地產公司。該公司成立於1973年，現有員工約1000名。據悉，創始人今井光朗會長是極右傾向人物。在訴訟過程中，富士住宅方面主張：“今井會長為了消除所謂的‘自虐史觀’，散發了有助於消除的文件。”“嫌韓”文件可以說是將今井會長的信念灌輸給公司職員的教育資料。

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