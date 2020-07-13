電影音樂巨匠“電影音樂會”10月通過朴鐘成演奏與觀眾相遇. July. 13, 2020 07:53. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “我埃尼奧•莫裏康內死了。向曾在我身邊的所有朋友，以及久未謀面的人們宣告死訊。這樣代為告別，是因為不希望給各位添麻煩…”(埃尼奧-莫裏康內的遺書) 與6日去世的埃尼奧•莫裏康內等現代電影音樂巨匠們見面的“電影音樂會”將依次登上首爾樂天音樂廳舞臺。 24日上午11時30分將聆聽好萊塢電影音樂的最高峰約翰•威廉姆斯的作品的金管五重奏演奏，10月23日同一時間將欣賞把從巴洛克音樂到普契尼的意大利音樂的感性引入電影音樂的莫裏康內的代表作品的朴鐘成口琴演奏。 朴鐘成在漢陽大學音樂研究生院攻讀管弦樂隊指揮碩士課程，是一位有著特殊經歷的口琴演奏家。他以“一拃長”的樂器與韓國交響樂團、首席交響樂團等進行了合演，還與女高音歌唱家曹秀美一起參加全國巡回演唱會，向人們宣告了自己的存在。 口琴(Harmonica)誕生於1850年代，在德國已有160多年的歷史，但傳統音樂界以聲音小、演奏方法有限為由，一直沒有認真對待。通過兩次世界大戰，口琴作為“撫慰兵營孤獨的樂器”獲得了爆發性的人氣，隨著擴音裝置的普及，在大劇場也能演奏，其感性的音色已經超越了業余演奏用，作為“欣賞用樂器”也獲得了人氣。 在10月的莫裏康內音樂會上，朴鐘成將同趙英勛的鋼琴一起演奏電影《教會》中的《加布裏埃爾的雙簧管》、電影《愛情事件》的主題曲等。在稍早進行的本月24日的約翰•威廉姆斯演唱會上，金管五重奏團“Brass Market”將以1984年洛杉磯奧運會閉幕曲《Summon the Heroes》為開端，演奏《印第安納瓊斯》、《侏羅紀公園》等熱門電影的主題音樂。票價為3萬韓元。詳情咨詢1544-7744

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