LG電子開發出運用空氣凈化器專利技術的“電子式口罩”. July. 13, 2020 07:54. by 洪錫浩記者 will@donga.com. LG電子開發出了運用空氣凈化器專利技術的“電子式口罩”(照片)。LG電子在產品上市之前，向整天戴口罩工作的醫療人員捐贈了2000個電子式口罩。LG電子12日表示，10日在首爾西大門區延世大學聖弗西斯醫院舉行了電子式口罩轉交儀式。LG電子表示：“在上市之前捐贈商品是第一次。為了幫助因新型冠狀病毒感染癥而受苦的醫療團隊，我們決定捐贈。”電子式口罩的上市時間、使用方法、價格等尚未確定。 電子式口罩中融入了LG電子的PuriCare空氣凈化器的專利技術。口罩使用者可以呼吸到通過掛在前面2個高效微粒空氣過濾器(HEPA filter ，H13等級)的空氣。H13等級能過濾99.95%的細顆粒物粒子。過濾器下面懸掛的超小型風扇可以根據呼吸速度提高或減少速度，調節流入口罩的空氣量。因此可以減少戴口罩帶來的呼吸不便。 電子式口罩的重量在130克左右，和一個袋子的重量差不多。LG電子相關人士解釋說：“雖然比起無紡布口罩(5~10g)要重，但是通過過濾器、風扇等口罩組成品的輕量化，最大程度地降低了重量。”口罩充電2小時可使用8小時。假設高效微粒空氣過濾器每天使用6個小時，最多使用一個月後更換即可。 LG電子除了向醫療團隊捐贈電子式口罩外，還在討論向與信訪者等接觸頻繁的公共機關工作人員捐贈的方案。

한국어