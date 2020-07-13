特朗普為“幕後實權”斯通獲減刑而施壓，最終予以赦免. July. 13, 2020 07:54. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普閃電般赦免了被判刑後尚未開始服刑的親信人物。隨著在野黨和媒體強烈譴責特朗普此舉“推翻了法治主義的基本原則”，這壹問題正在成為已剩下不到4個月時間的總統選舉的熱點問題。 白宮當地時間10日表示，特朗普已簽署行政命令，將前特朗普競選團隊幕僚羅傑·斯通減刑並赦免。這是在上訴法院駁回斯通“請求推遲刑期”的要求後做出的決定。白宮發言人凱利·麥卡納尼以發言人名義發表聲明稱，“斯通是左派及其媒體聯盟為削弱特朗普政府而編造的‘俄羅斯騙局’的受害者”，“只充滿欲望的檢察官們搜查了不能存在的事件，（調查當局）以不應被批準的行動逮捕了他，陪審團也存在著嚴重的問題。” 斯通在華盛頓政界被評價為讓特朗普成為總統的“造王者”，並為此不惜用陰謀論攻擊對方的“政治工作能手”，是極為爭議的人物。媒體甚至還制作了集中反映其政治工作的紀錄片。他引以為豪的“惡名遠勝無名”壹語至今在政界廣為流傳。據悉，有關前總統貝拉克·奧巴馬的出生地疑惑、前民主黨總統候選人希拉裏·克林頓的各種“黑色”宣傳背後，都有斯通的存在。 他因涉嫌就俄羅斯介入2016年總統選舉疑團向周邊人士施壓，要求他們向議會提供虛假證詞而被起訴。他交了25萬美元的保釋金後釋放，壹直接受審判，今年2月以偽證、執行公務等7項罪名被判40個月有期徒刑，原計劃於14日入獄。 檢方起初要求判處他7至9年有期徒刑，但特朗普總統通過推特表達強烈不滿後，法務部將刑期下調至3至4年。當時負責此案的4名檢察官同時退出該案，1100多名前任檢察官及法務部官員要求司法部長威廉·巴爾辭職等，引發了外界壓力爭議。 但是，特朗普11日在白宮接受記者采訪時，就有關斯通的提問反復表示，“他受到了極不公正的待遇”，“遭遇了獵巫。”他還聲稱，“人們希望正義，所以對我做出的決定感到極度高興”，並自誇說，“對我所做的事情感到非常高興”。 在大選臨近之際，總統赦免親信的決定似乎在華盛頓政界捅翻了馬蜂窩。共和黨籍參議員米特·羅姆尼當天在推特上猛烈抨擊道：“這是前所未有的歷史性腐敗”，“美國總統為了保衛自己而說謊，為受到陪審團有罪判決的人減刑。” 民主黨總統候選人喬·拜登指責說：“特朗普總統為了將規範和價值化為焦土，避開視線集中，在星期五晚上宣布減刑，再次濫用權力。”眾議院情報委員會主席亞當·希夫在接受MSNBC采訪時，將特朗普比喻為照顧忠誠派而對其他人予以報復的“黑手黨頭目”。《紐約時報》指出，“特朗普總統越過了連陷入水門事件深淵的前總統理查德•尼克松都不敢越過的底線。”

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