6·25戰爭英雄白善燁將軍的最後壹程，應給予應有的禮遇. July. 13, 2020 07:54. . 6·25戰爭英雄、預備役大將白善燁6月10日逝世。解放後不久，他通過軍事英語學校進入國防警備隊，從建軍開始就壹直投身於軍隊。作為國防部情報局長，經歷了叛亂事件之後，引誘出南勞黨軍人，打造了有紀律的軍隊。6·25戰爭爆發後，他作為1師團長在多富洞戰役中堅守了洛東江戰線，為反擊提供了契機。仁川登陸作戰成功後，他充任了進軍平壤的先鋒。在中國軍隊的突襲下撤退，在三八線持續處於膠著狀態時，他領導了智異山遊擊隊圍剿行動，阻止了敵軍的後方幹擾。6·25戰爭的每壹個決定性局面，都有白將軍。 白將軍以與眾不同的軍隊指揮能力和英語實力，是韓美聯合行動不可或缺的韓方主角。他的戰功得到認可，在6·25戰爭中以32歲出任陸軍參謀總長，第二年成為韓國最早的四星將軍。輕視缺乏戰鬥經驗的韓國軍隊的美軍也不得不承認白將軍的實力和勇氣。歷代駐韓美軍司令就任後拜訪白將軍，是延續至今的慣例。他是韓美軍事同盟的象征人物。 白將軍作為備受尊敬的老將而逐漸老去，遲遲才被烙上“親日派”的烙印，是在2005年盧武鉉政府時期成立的親日反民族行為真相查明委員會。他們主張，日本帝國主義強占時期，白將軍曾在滿洲間島特設隊工作，圍剿過獨立軍。青瓦臺政務秘書金光鎮在2012年擔任國會議員時，甚至在國會國政監查中發表了這種主張，引發了騷動。根據歷史學家的考證，間島特設隊所面對的主要是中國共產黨的八路軍。而且，白將軍在1943年赴任間島特設隊時，由於日軍的大力圍剿，八路軍所屬的東北抗日聯軍等全部轉移到其他地區。 執政圈和親執政黨的獨立團體中，不僅拒絕了白將軍安葬在首爾顯忠院，連大田顯忠院安葬也遭到了拒絕。文在寅政府的報勛處以首爾顯忠院處於飽和狀態為由，拒絕白將軍安葬在首爾顯忠院，決定安葬在大田顯忠院。白將軍生前表示“不想引起爭議”，接受了安葬大田顯忠院的決定，表現出了將軍的品格。但是必須找出可能的方法，將白將軍請進首爾顯忠院。如下眼下困難，以後也應該那樣做。這是從朝鮮的南侵下捍衛我們的生命和自由的戰爭英雄的應有待遇。

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