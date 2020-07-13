“10多歲旋風”金柱亨成為KPGA巡回賽最年輕職業冠軍. July. 13, 2020 07:54. by 姜泓求 windup@donga.com. “18歲零21天” 這是“10多歲旋風”金柱亨(18歲•CJ大韓通運)新創造的韓國職業高爾夫(KPGA)韓國巡回賽最年輕職業冠軍新紀錄。 12日，在全北群山高爾夫俱樂部(71桿)結束的KPGA群山CC公開賽上，金柱亨最終以低於標準桿16桿的268桿奪得了冠軍。在當天最後一輪第4輪比賽中，他抓下3支小鳥球，吞下1個柏忌，減少了2桿，並最終以2桿優勢戰勝排在第2位的金民奎(19歲)，宣告了韓國男子高爾夫一顆新星的誕生。本次比賽冠軍獎金為1億韓元。 金柱亨憑借當天的冠軍，刷新了2011年李相熙在NH農協公開賽上創下的最年輕職業冠軍(19歲6個月10天)記錄。如果將範圍擴大到業余選手，這是繼1998年金大燮在可隆韓國公開賽上創下的記錄(17歲零2個月20天)之後，第二年輕的奪冠選手。 金柱亨還刷新了KPGA入會後最短時間奪冠的紀錄。自今年3月25日入會以來，僅用了109天(3個月零17天)就捧起了冠軍獎杯。時隔13年，刷新了2007年金庚泰創下的記錄(入會後4個月零3天)。 至此，金柱亨結束了在上周的韓國巡回賽出道戰釜山慶南公開賽上經過加時賽屈居亞軍的遺憾。當天，在雨勢起伏的艱難狀況下奪冠的他說：“上周在加時賽中失利，內心非常難過，連覺都沒睡好，今天能這麽幸運地奪冠，感到很高興。”當天，金柱亨在推入冠軍推後，還得到了鹹政宇等巡回賽前輩們的祝賀。 2002年出生於首爾的金柱亨6歲時在父親的引領下，第一次接觸到了高爾夫。他跟隨搞高爾夫教學的父親和經營飯店的母親，輾轉於中國、澳大利亞、菲律賓、泰國等地學習高爾夫。因此被粉絲們稱為“高爾夫遊牧民”。去年11月，他在亞洲巡回賽松下公開賽印度站上創下了巡回賽歷史上第二年輕的冠軍紀錄，開始嶄露頭角。在此期間，2018年排在第2006位的男子高爾夫世界排名去年年底升至第157位，現在他的排名已升至第113位。金柱亨以3月份海外巡回賽冠軍的身份獲得了KPGA會員資格。 在前一天的第3輪比賽上，金柱亨抓下8支小鳥球，吞下1個柏忌，減少了7桿，三輪過後保持領先，但在當天比賽初期他的表現有些掙紮。在2號洞(5桿)吞下柏忌，一度讓位於冠軍組的在美僑胞韓勝洙(34歲)領先。直到9號洞(5桿)才擊出當天第一支小鳥球的金柱亨在10號洞(4桿)也抓下小鳥球，連續兩洞減桿，重新找回了自信。 勝負的分水嶺出現在15號洞(4桿)。成功推入2.4米遠的小鳥球推桿。與金柱亨不同，韓勝洙2米遠的保帕推桿偏出球洞，吞下了柏忌，瞬間落後了2桿。金柱亨在接下來的16號洞(4桿)，發球落入水中，面臨了危機，但在被罰桿的情況下，仍然保帕成功，挫敗了對方的追擊意誌。 另外，當天一直與金柱亨展開激烈比賽的韓勝洙在18號洞(4桿)吞下雙柏忌，排名下滑到了第3位。金民奎當天打出低於標準桿9桿的62桿，上升到了第2位。

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