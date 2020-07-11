金與正對朝美對話留有余地，“雖然今年沒有會談，但也說不定”. July. 11, 2020 07:51. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鮮勞動黨中央第壹副部長金與正10日表示：“朝美首腦會談今年不會發生”，“但是也說不定。” 金與正當天通過朝鮮中央通訊社公開的談話中表示：“因為誰也不知道，根據（朝美）兩位首腦的判斷和決心會發生什麽事情。” 她還表示：“希望美國不要抱有愚蠢的夢想，再次就拿解除部分制裁和我國核開發中樞神經——寧邊地區那樣的大規模核設施的永久性廢棄來進行討價還價”，“朝美談判的基本主題現在應該變成‘取消敵對政策對重啟朝美談判’的框架。”她還說：“我們明確表示，現在不能實現（無核化），想要實現無核化，只有（美國）與我們的行動並行采取不可逆的重大措施才有可能。”也就是說，不是部分解除，而是要把對朝制裁、保障體制安全和中斷韓美聯合軍演等問題擺上談判桌，對話才有可能。 金與正還表示：“只要（美國）不傷害我們，不惹我們，壹切都會平安無事”，“（金正恩國務委員長）讓我轉達自己的問候，祝願特朗普總統壹定事業有成。” 對此，美國國務卿邁克·蓬佩奧當地時間9日表示：“如果有能夠讓高層領導人（senior leaders）再次回歸的適當而有用的活動，我們非常希望繼續（與朝鮮的）對話。” 青瓦臺還對金與正所說的“我們並不是決不會實現無核化，而是現在做不到”這壹點。雖然說不會拿解除制裁和無核化措施交換，但金與正直接提到在朝方談話中很難看到的無核化，這本身就具有意義。政府相關人士表示：“上個月朝鮮炸毀開城韓朝共同聯絡辦事處時，很多人擔心韓朝關系會走向極端”，“但是朝鮮也沒有完全關閉對話的可能性，因此今後韓朝美之間的秘密磋商變得更加重要。”

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