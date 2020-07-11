巴黎聖母院尖塔將按原樣進行復原. July. 11, 2020 07:51. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 去年4月因火災燒毀的法國巴黎聖母院大教堂將恢復原貌。其間圍繞“原型復原”和“現代再創造”出現了兩種輿論，再加上新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情，工程停滯不前，現在已得出原型復原的結論，預計復原速度將會加快。 法國總統室愛麗舍宮表示，埃馬紐埃爾•馬克龍總統9日(當地時間)最終批準了將倒塌的尖塔和拱頂恢復原貌的方案。據悉，馬克龍總統雖然內心非常喜歡用鋼梁代替木材、表面也用鈦代替鉛的提案，但是主管部門國家建築文化遺產委員會(CNPA)方面卻偏好按原型復原。 特別是，政府內部也出現了很多意見，如想在2024年7月末巴黎奧運會之前完成復原工作，最好是施工時間短的原型復原工作。因為如果以現代方式復原，在設計征集、決定當選作品等方面需要相當長的時間。 因此，尖塔將復原成1859年當時負責維修的建築家約森•勒杜克建造的高96米的形態。教堂拱頂的著名木質結構建築“The Forest”也是采用銜接橡樹的傳統方式建造的。 但是，盡管選擇復原原貌，但能否在奧運會之前完工還是個疑問。火災前為維修尖塔而設置的4萬個木飛階(臨時搭建物)在火災後拆除就花費了1年多時間。從今年3月開始，約有三個月時間因為新冠肺炎疫情中斷了工程。 火災當時用於拱頂和尖塔的460噸鉛熔化，汙染危險也很大。《世界報》報道說：“美國哥倫比亞大學的調查結果顯示，居住在教堂一帶的人有鉛中毒的危險。”當天在大教堂附近，環境團體綠色和平組織的活動家們還舉行了抗議馬克龍政權環境政策的示威。但《費加羅報》報道說，無論工程完工與否，由司祭們主持彌撒、市民參觀聖堂內部等程度的重新開館，有望在舉辦奧運會的2024年實現。 哥特式的代表建築—巴黎聖母院大教堂建於1345年。它保留了耶穌被釘在十字架上時頭上戴的荊棘冕旒冠等許多聖物和藝術品，1991年被聯合國教科文組織指定為世界文化遺產。這裏每年接待1300萬名遊客，是巴黎的代表景點。由於消防員們的獻身努力，荊棘冕旒冠在火災時並沒有被燒毀。

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