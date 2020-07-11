向參加6•25戰爭的哥倫比亞報恩…政府開展60億韓元的新冠肺炎支援項目. July. 11, 2020 07:51. by 崔智善 aurinko@donga.com. 為了應對中南美地區唯一參加6•25戰爭的哥倫比亞國內的新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情，政府決定開展500萬美元(約60億韓元)規模的支援項目。 韓國駐哥倫比亞大使館和韓國國際合作團(KOICA)哥倫比亞事務所9日(當地時間)與哥倫比亞衛生部、波哥大市簽署了“應對哥倫比亞新冠肺炎緊急援助項目”的諒解備忘錄(MOU)。此次事業是為支援發展中國家新冠肺炎應對的政府無償援助事業，是根據4月文在寅總統和哥倫比亞總統伊萬•杜克的通話采取的後續措施。通過此次支援事業，KOICA計劃支援診斷新冠肺炎的得來速等韓國型篩查診所設置和重癥患者室設施及裝備。哥倫比亞在6•25戰爭當時派遣了5300多名兵力，死傷者達600多人。韓國駐哥倫比亞大使秋宗淵在MOU簽字儀式上表示：“這次輪到韓國幫助哥倫比亞人民。”

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