蓬佩奧：“如果條件合適，也有可能成為領導人會談”. July. 11, 2020 07:51. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國國務卿邁克·蓬佩奧（照片）當地時間9日表現出重啟與朝鮮的對話的強烈意誌，並提及“高層領導人”會面的可能性，這被解釋為是要暫時維持“舉行第三次朝美首腦會談”的話題。 美國總統特朗普不久前表示，“如果我認為於我有助，我願意（與朝鮮國務委員會委員長金正恩）見面。”作為“十月驚喜（11月美國總統選舉之前為提高支持率的政治活動）”的素材，打開了願意使用朝美首腦會談的可能性。 蓬佩奧當天在與媒體的電話會議上，就舉行美朝首腦會談相關問題回答說：“非常希望繼續與朝鮮對話。”相比外交辭令而言，更具有強烈的語調。 對於對話的形態，他解釋說，有可能是工作層面的會談，如果條件合適，也有可能成為“高層領導人”的會談。雖然他沒有使用“首腦會談”這壹表述，但分析認為，話語中暗示了特朗普總統有可能與金正恩委員長會面。他還表示，“不想提及正在同對方（朝鮮）進行的對話”，話語中暗含美國正在與朝鮮進行某種討論的意思。但是，“至於由誰、如何、何時（與朝鮮對話）等問題，今天不想提及”。 蓬佩奧還表示：“我們想進行實質性的對話，以便給整個韓半島帶來和平與穩定的好成果”，“我們在新加坡（第壹次美朝首腦會談）上設計了這壹點。”

한국어