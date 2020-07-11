孫興慜被當作後衛使用，45分鐘上場時間內僅射門1次. July. 11, 2020 07:51. by 兪載泳 elegant@donga.com. 托特納姆熱刺隊所屬的孫興慜(28歲)連續5場比賽無法打開進球賬戶。10日，托特納姆熱刺隊在英國伯恩茅斯體育場舉行的英格蘭足球超級聯賽(EPL)第34輪客場比賽中，全場沒有形成一次有效射門，最終只能以0比0與對方握手言和。 孫興慜在下半場一開始便被替換上場，但未能增加攻擊點(進球或助攻)。本賽季攻入9球並助攻9次的孫興慜，將連續4個賽季在常規聯賽上取得兩位數的進球推遲到了下一場比賽。本場過後托特納姆熱刺隊降了一個名次，僅排在積分榜第9位(積49分)。 托特納姆熱刺隊面對排名第18位、處於降級區的伯恩茅斯隊，在控球率上以64%遙遙領先，但卻沒有一次有效射門，展開了一場毫無亮點的比賽。在4-3-3陣型中，孫興慜的場上位置是支援最前方攻擊手哈裏•凱恩的左前鋒，但在比賽中其實他更側重於防守。因此，熱刺隊的左路進攻路線也失去了力量。據足球統計網站“whoscored.com”透露，當天孫興慜的活動路線主要集中於中場線下熱刺隊本方陣營左側。可能是因為意識到了前一場比賽與守門員隊長洛裏斯發生沖突，在下半場第28分鐘被對方搶球後，他全力奔跑到防守陣容的盡頭，緊貼對方。 目前，托特納姆熱刺隊只剩下4場比賽。由於與排在第4位的萊斯特城隊的積分差距為10分，因此，實際上球隊很難獲得下賽季歐洲足球聯盟冠軍聯賽(UCL)入場券。

한국어