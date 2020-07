“露臍韓服得到全世界的關註讓人有點暈乎乎的…每天有3000~4000人湧向網上商店”. July. 11, 2020 07:51. by 田承勳 raphy@donga.com. 得益於K-POP和電視劇的韓流熱潮,“韓服”正在成為全球時裝市場上最熱門的服裝。 4人女子組合BLACKPINK最近發表的《How you like that》MV在發售8天之後,成為最短時間內YouTube點擊率達到2億次的MV,創造了世界新紀錄。特別是BLACKPINK在上個月26日(當地時間)美國NBC TV《吉米今夜秀The Tonight show Staring Jimmy Palon》中,身穿印有韓國傳統鳳凰圖案的韓式短襖和韓服裙子登場,吸引了全世界21萬名同時在線粉絲的關註。在Youtube上,身穿BLACKPINK的改良版韓服的海外粉絲們的舞蹈模仿視頻已經鋪天蓋地。 制作BLACKPINK的韓服的主人公是“丹霞綢緞”的代表丹霞(30歲)。7日,記者在首爾鐘路區西村的一家咖啡館采訪了她,她說:“突然冒出來的關註還是讓人有點暈乎乎的。” ―MV問世後,海外的反應如何?. “BLACKPINK所穿的韓服原本是我們公司的網上商店銷售的產品。MV公開後,每天都有3000至4000名海外粉絲在我們網店購買韓服。美國方面占一半以上,其余都是歐洲和亞洲地區的粉絲。” ―改良成BLACKPINK的舞臺服裝的韓服是什麽樣的衣服? “JENNIE(金智妮)穿的粉紅色衣服是朝鮮時代儒生們穿過的外衣‘道袍’。這套衣服在丹霞綢緞網店上以52萬韓元的價格出售,在YG在舞臺上跳舞時,為了方便起見,進行了修改。將總長74厘米的長袍下端剪開露出腹部,再搭配上短夾克,剩下的布圍在下邊,像裙子一樣表現出來。Rose(朴彩英)穿的露臍裝(14萬韓元)是把朝鮮時代女性內衣‘胸遮罩’露在外面穿的一種衣服。印有朝鮮時代宮廷寶瓷器上使用的鳳凰紋。其上面穿的黑色貼裏(88萬韓元)是武官們穿的朝服。” ―在韓國國內,也有人認為像“露臍裝”一樣的韓服比較生疏,對此您怎麽看? “包括防彈少年團(BTS)在內的男性組合中經常有身穿韓服的MV。但是女子組合穿著韓服跳激烈的舞蹈還是第一次,所以才會這樣。每個時代都有韓服流行。對於世界人民來說,韓服作為適合舞臺和派對的服裝,能夠帶來形象似乎也不錯。” 韓服振興中心負責人金敏京(音)介紹說:“Netflix電視劇《王國》大受歡迎後,在亞馬遜‘紗帽’的人氣飆升,防彈少年團和BLACKPINK穿上韓服表演之後,在谷歌‘韓服(hanbok)’這一關鍵詞的搜索暴增。” 丹霞在大學專攻漢語言文學後,曾在濟州島賭場當過經紀人,有著特殊的經歷。之後通過網上韓服租賃事業取得成功後,她在朝鮮宮廷服飾研究院向趙京淑名人學習了韓服設計。目前她在成均館大學服裝系就讀傳統服飾宮廷服飾研究碩士、博士綜合課程。 ―您和BLACKPINK在什麽樣的因緣下認識的? “人們以為我出生在金湯匙家庭。但是,我只是一個沒有人脈的2年級創業設計師而已。在BLACKPINKMV公開2周前,YG突然聯系我。BLACKPINK穿的韓服是去年10月在加拿大溫哥華時裝周上展示的作品,YG的造型師對此非常關註。我擔心最終編輯版中韓服服裝場面會被刪掉,但MV公開的瞬間,我一邊和職員們擊掌,一邊流淚。” ―今後的抱負是…. “從20多歲開始每次去海外旅行時,我都喜歡拿韓服拍照。雖然外國人說服裝很漂亮,但經常問是‘和服’嗎?期待通過與更多的K-POP明星的合作,‘韓服’能成為東洋傳統服裝的代名詞。希望像入駐世界各地著名百貨商店的中國高檔旗袍品牌‘上海灘’一樣,我們制作的韓服也能在全世界百貨商店受到名牌的待遇。”

한국어