104場比賽100個攻擊點，無所不能的“埃及法老”薩拉赫. July. 10, 2020 07:41. by 李承鍵 why@donga.com. “最強”利物浦距離英超(EPL)歷史最多積分100分僅差8分。 9日，利物浦在英國布萊頓的阿梅克斯體育場舉行的2019~2020賽季EPL第34輪客場比賽中，憑借當家射手穆罕默德•薩拉赫(28歲•埃及)的2個進球、1次助攻，以3比1擊敗了布萊頓隊。 提前確定本賽季冠軍的利物浦隊以30勝2平2負(積92分)的成績，距離2017~2018賽季曼城隊創下的EPL單賽季最多積分(100分)記錄又近了一步。另外，如果再獲得兩場勝利，將追平曼城在該賽季取得的單賽季最多勝利(32勝)。利物浦還剩下4場聯賽比賽，最多可以取得4勝，積分可以再增加12分。 利物浦隊繼薩拉赫在上半場第6分鐘率先攻入一球後，又在2分鐘後由隊長喬丹•亨德森接到薩拉赫的傳球攻入一球，提前鎖定了勝局。薩拉赫在2比1領先的下半場第31分鐘，頭球破門，帶領球隊取得了勝利。本場攻入聯賽第18、19粒進球的薩拉赫與射手榜榜首位置的傑米•瓦爾迪(33•萊斯特城•22球)僅相差3球。 當天的比賽，是薩拉赫代表利物浦出戰的104場聯賽，在此期間他共攻入73球、助攻27次，總計攻擊點(進球或助攻)達到100個。在歷屆利物浦隊中，繼史蒂芬•傑拉德、羅比•福勒、邁克爾•歐文之後，薩拉赫是第4位達成如此成就的球員。其中薩拉赫是達成速度最快的。在實現100個攻擊點所用比賽場次上，傑拉德花了212場，福勒為158場，歐文為148場。 另外，西甲FC巴塞羅那隊在與西班牙人隊的主場比賽中，憑借路易斯•蘇亞雷斯(33歲)的制勝球，以1比0獲勝，贏下加泰羅尼亞德比，也將對手直接送入了乙級聯賽。本場過後巴塞羅那積76分(23勝7平5負)，與領頭羊皇家馬德裏(23勝8平3負)僅差1分。巴塞羅那還有3場比賽，皇馬還剩下4場比賽。

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