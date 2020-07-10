抗體率0.03%. July. 10, 2020 07:41. by 李珍暎 ecolee@donga.com. 結束新冠疫情有兩種方法。第壹，疫苗和治療藥物上市後結束。但是要想開發，還需要等很長時間。第二是集體免疫。總人口的60%至80%會感染冠狀病毒，壹旦產生抗體，就會停止擴散。但是，自從今年1月20日韓國出現首例患者後，已經過了6個月，但調查結果顯示，抗體擁有率僅為0.03%。 ▷防疫當局最近對3055名普通人進行調查的結果顯示，只有1人具有新冠病毒抗體。如果換算成5178萬人口，意味著約1.55萬人在痊愈後出現了免疫。這與截至9日的累計確診患者數（13293名）相差無幾，因此可以推定，沒有任何無癥狀、不知道自己感染過的人並不多。 ▷由於此次調查樣本較少，而且包括集體發生地區大邱在內的部分地區不在其中，因此應警惕擴大解釋。但是與其他國家相比，抗體率明顯偏低。主要城市的抗體率，美國紐約為21.2%，英國倫敦為17%，最早爆發地中國武漢為3.2%，日本東京為0.1%。選擇集體免疫的瑞典斯德哥爾摩是7.3%，韓國的抗體率低意味著防疫做得好，出現的患者較少。但是反過來說，擁有免疫力的人較少，在大流行面前非常脆弱。 ▷抗體擁有率高，也不能掉以輕心。例如中東呼吸綜合征（MERS），治愈後的免疫力可以維持1年。但是，中國重慶大學醫學院研究團隊的調查結果顯示，新冠病毒感染者中90%的抗體持續時間只有兩三個月。特別是無癥狀感染者的抗體持續時間更短。世界衛生組織4月表示：“目前還沒有證據表明，感染新冠病毒後痊愈並攜帶抗體，就不會再次感染。” ▷結果，集體免疫很難成為答案。試圖靠寬松的保持社會距離來尋求集體免疫的瑞典有5485人死亡。每100萬人中死亡的人數是挪威的12倍，比病亡者最多的國家美國高40%。也沒有因此就拯救了經濟。瑞典今年的經濟增長率預測值為-4.5%，比選擇徹底封鎖戰略的丹麥（-4.1%）和挪威（-3.9%）還要暗淡。世界供應網停止後，瑞典制造業領域也跟著停止，在丹麥人消費減少29%的期間，瑞典人（雖然開了店）也害怕感染，減少了25%。政府的緩和戰略相當於只是提高了病亡率。最終而言，在切實可用的疫苗問世之前，只能采取佩戴口罩和保持距離的預防方法。患過壹次已經痊愈的人也壹樣。

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