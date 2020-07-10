平壤附近的核彈頭開發設施……廢棄寧邊核設施的“小型交易”毫無意義. July. 10, 2020 07:41. . 衛星照片捕捉到了朝鮮平壤附近元老裏地區疑似正在開發核彈頭的活動。米德伯裏國際學研究所東亞不擴散中心所長傑弗裏·路易斯8日表示，“掌握了元老裏地區與核開發項目有關聯的事實”，“朝鮮的威脅更大了”。 捕捉到元老裏設施壹事令人們相信，朝鮮即使與美國進行無核化談判，也從未間斷用於搭載核彈頭的洲際導彈的開發。這裏距離新裏的洲際導彈組裝設施14公裏，離降仙的鈾濃縮設施13公裏。如果這裏是核彈頭制造設施，就相當於構建了壹站式完成從生產高濃縮鈾、裝載在核彈頭到搭載在洲際導彈上全過程的核武器綜合生產基地。 此前，美國總統特朗普壹直將朝鮮搭載核彈頭的洲際導彈瞄準美國作為“紅線”。但是，如果朝鮮完成核彈頭的小型化和重新進入大氣層的技術，並將其裝載在洲際導彈上，朝鮮核威脅的層次將發生變化。用核導彈攻擊美國本土的主張不再是空話，並且成為動搖世界安保秩序的實質性威脅。 朝鮮的核威脅日益高度發展，但很難找到韓國政府的應對意誌和力量。據悉，新的外交安全班子以只要朝鮮廢棄寧邊核園區和部分追加設施就實現了無核化的安逸態度，將“小型交易+α”作為朝美無核化談判的斡旋方案進行討論。但是，在朝鮮運營平壤附近構築的新核帶的情況下，就算拆除事實上無異於廢鐵塊的寧邊核設施，也不過是又壹場爆破秀。 朝鮮無視韓美的對話提議、致力於核開發，是為了提高與即將舉行11·3大選的美國之間的談判力。而且在完成核導彈之前不會停止開發。為了阻止朝鮮的這種企圖，就不應死纏於改善韓朝關系和斡旋朝美對話，而應該將朝鮮的完全無核化放在首位。而且，對於朝鮮的核開發消息，聲稱“並非核武器相關設施，而是支援設施”的悠閑態度，只會增加國民的安保恐慌。

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