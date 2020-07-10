“安昌浩的長女安繡山女士成為美國英雄”. July. 10, 2020 07:41. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 9日(當地時間)，美國之音(VOA)報道稱，島山安昌浩先生(1878~1938年)的長女安繡山女士(1915~2015年)在美國國務院運營的網站上被介紹為“美國英雄”。 美國國務院運營的公共外交網站“Share America”2日上傳了介紹安女士為美國英雄、亞裔美國人先驅的視頻。Share America是國務院為向全世界宣傳美國的外交政策和價值而設立的網站。網站主要介紹法治主義、宗教自由、經濟繁榮、人類尊嚴、主權等與美國認為很重要的價值相關的事例。 “Share America”解釋說，安女士是第一個加入美國海軍的亞裔女性，也是第一個亞裔女性軍官，也是美軍首位女性炮擊術軍官。接著該網站還表示：“韓國的獨立運動家島山先生和李惠煉女士的長女安女士為國家服務了數十年，並將退休後的余生獻給了在美韓人社會。”網站同時強調，“先驅者、勇敢的將領、共同體領導人、韓裔美國人的安女士是美國的英雄。” 安女士出生於島山先生流亡美國的1915年，在第二次世界大戰中的1942年加入了美國海軍。第一次申請加入美國海軍時，因為她是亞洲人而落選，但是再次挑戰並合格。1946年從海軍退伍後，安女士在國家安保局(NSA)擔任情報要員。安女士是NSA首位亞洲女性秘密情報分析家，領導了約300名前蘇聯擔當情報收集要員。 此前，美國總統特朗普在2018年5月通過“亞太裔美國人文化遺產月”指定宣布文，對安女士表示贊賞。特朗普總統高度評價道：“安女士是移民美國的第一對韓國夫婦的女兒出身，在面臨最大的考驗時，她以強烈的職業道德、堅定的愛國心和對使命始終不渝的獻身精神，為美國做出了重大貢獻。” 2006年，安女士獲得了亞洲美國司法中心授予的“美國人勇氣獎”，成為首位獲得這一獎項的韓國人。2015年洛杉磯郡政府宣布3月10日為“蘇珊-安-卡蒂(Susan Ahn Cuddy安女士的英文名字)日”。 安女士雖然一生都生活在美國，但她並沒有忘記“要成為一個優秀的美國人。但是，不要忘記韓國的根”，這一父親島山先生最後的囑托。2016年，將安女士選為“無名英雄”的美國《時代》雜誌表示，“島山先生的家族為了韓國的獨立一直在努力。安女士及其家人為了幫助美國打敗日本，加入了美軍。”

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