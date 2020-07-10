在朝鮮平壤附近發現正在開發核彈頭的設施. July. 10, 2020 07:41. by 申圭鎮記者、尹相虎 軍事記者 newjin@donga.comysh1005@donga.com. 朝鮮在平壤附近的元老裏開發核彈頭的情況被曝光。被推測為用於制造核彈頭的設施被曝光尚屬首次。美國總統特朗普剛提出舉行美朝首腦會晤的意向，朝鮮就被曝直到最近仍在持續從事核活動，這將對11月美國總統大選前推進朝美首腦會晤產生何種影響，令人關註。 多年追蹤朝核相關設施的米德伯裏國際學研究所當地時間8日表示，對民間衛星企業“星球實驗室”拍攝的照片進行分析的結果顯示，在距離平壤市區10多公裏的元老裏發現了正在運營核彈頭開發設施的情況。包括圍繞當地的保安警戒線、科學家專用宿舍、領導人訪問紀念物、地下設施等，均具有現存核設施的特征。研究所表示，還觀察到了轎車、卡車、貨物集裝箱等車輛頻繁移動的情況。 該研究所所長傑弗裏·路易斯表示：“2015年首次捕捉到元老裏設施時，很難掌握具體進行何種核相關活動，所以沒有向公眾公開該設施。但是，美國科學家聯盟的高級研究員安克特·潘達在即將出版的書中介紹了這個地方，為了公共利益決定予以公開。”據美國有線電視新聞網報道，不擴散領域專家潘達將於8月7日出版講述朝鮮核和導彈項目的《金正恩與炸彈》壹書，內容包括“美國情報當局認為元老裏附近有核彈頭制造設施”。 韓國軍方專家們分析認為，隨著元老裏設施被曝光，朝鮮實際上在平壤附近構築了能夠“生產核物質-制造核彈頭-組裝洲際導彈”的“核地帶”。元老裏設施距離5月公開的平壤附近新裏的洲際彈道導彈組裝設施14公裏。 分析認為，特別是朝鮮為了完成核武器開發，正在致力於確保搭載在洲際導彈上的核彈頭的小型化和重新進入大氣層的技術，因此元老裏設施的作用也很大。 對此，韓國軍方表示，“我們判斷元老裏設施是與核武器開發和生產沒有直接關系的支援設施”，“已捕捉到相關用地內的車輛動向等，韓美正在密切註視”。但另壹名外交消息人士表示：“很久以前就有人提出元老裏和核武器相關，但此次通過衛星照片實錘了。”

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