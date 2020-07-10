Kakao Talk用戶數比Naver更多. July. 10, 2020 07:42. by 李建赫 gun@donga.com. 有分析結果顯示，今年6月一個月內，智能手機應用軟件Kakao Talk的用戶數量和使用時間都超過了Naver。 9日，大數據分析企業“igaworks”通過本公司的數據分析程序“移動INDEX”，分析了韓國Android操作系統(OS)基礎移動設備的6月月凈利用者數(MAU)。結果顯示，Kakao的主要應用軟件Kakao Talk有3559萬名用戶。相反，Naver的門戶網站APP“Naver”用戶為3016萬名。每月平均使用時間為Kakao Talk 11.7小時，Naver 10.2小時。月均使用日為Kakao Talk 24.6天，Naver 18.6天。 Naver的Messenger Line使用者為151萬名，遠遠落後於Kakao Talk。相反，Kakao的門戶網站應用軟件Daum用戶數為819萬名，比Naver要少。 社交網絡服務(SNS)Naver Band的使用者為1692萬名，而Kakao Story為996萬名，Naver Cafe為510萬名。地圖應用軟件中Naver用戶數有1112萬名，Kakao地圖為530萬名。 在網絡漫畫及網絡小說領域，Naver網絡漫畫和Naver系列有591萬名，Kakao網頁和Daum網絡漫畫有408萬名。

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