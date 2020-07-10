在法韓國留學生遭“種族歧視恐怖活動”重傷. July. 10, 2020 07:42. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 在法國南部，20多歲的韓國留學生受到種族歧視意味的嘲弄後，被兇器刺傷，身受重傷。新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情發生後，歐洲內部出現了將東方人視為厭惡對象的氛圍，因此韓人社會的擔憂正在加大。 韓國駐法國大使館和當地媒體稱，7日晚11時30分(當地時間)，在法國南部城市蒙彼利埃市中心的歌劇院“科魯姆”前，韓國留學生A某(29歲)被當地3名10多歲青少年毆打後，被兇器刺傷。 當時A某與2名朋友一起爬上劇場前的臺階，與3名青少年相遇。他們用雙手向兩邊撕裂眼睛的動作逗弄了A某。它描寫的是東方人的眼睛細長，是典型的種族歧視行為。A某一邊抗議，一邊發生了爭執，青少年們開始攻擊A某，A某就打碎了隨身攜帶的玻璃瓶予以對抗。隨後，他們推倒A某後，用拳頭和刀向大腿後側用兇器刺了2次後逃跑。 A某隨後被送往附近醫院，目前正在接受治療。出動到現場的法國警察在周圍逮捕了加害青少年。他們分別是17、18歲的阿爾巴尼亞裔青少年，是警方的觀察對象。阿爾巴尼亞位於巴爾幹半島，是個人口只有280萬的小國。 此次事件傳開後，法國國內的韓人社會和留學生紛紛表示擔憂，稱“對東方人的威脅越來越頻繁”。上月6日，在法國南部城市尼斯，一名20多歲的韓國女性在乘坐纜車途中，遭到了當地男子的種族歧視辱罵和威脅。住在巴黎第17區的留學生金某(27歲)說：“晚上回家時，當地人過來說‘請回你們自己的國家去吧’，並吐口水，這讓我非常吃驚。擔心出現把東方人視作新冠病毒擴散的原因並施加歧視的當地人。” 韓國駐法國大使館開始著手準備對策。河元浩(音)參贊表示：“10日將對蒙彼利埃事件現場進行實地勘察，要求警方查明事件準確的來龍去脈，並防止類似事件再次發生。”

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