特朗普：“不開門的學校，將停止提供資金援助”. July. 10, 2020 07:42. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在美國，“線下開學”與否正在上升為政治爭論焦點。美國總統特朗普恫嚇稱，“不會對秋季不開門的學校提供資金援助”，著力推動開學。相反，壹線學校和醫療界、在野黨擔心在新冠疫情新增患者每天超過6萬名的情況下開學的危險性，對此表示反對。 美國副總統麥克·彭斯當地時間8日在新聞發布會上強調：“現在時機已經到來。該讓孩子們回學校了。”特朗普當天也通過推特表示，“如果學校不開門，將中斷資金支援”，露骨地向線下開學施壓，要求在實體學校開學。他還以“疾病控制預防中心有關上學開學的現有方針過於苛刻”為由要求修改，疾控中心決定在下周出臺緩和的方針。疾控中心曾提出過將教室內的書桌間距保持在1.8米以上、每天進行發熱檢查等建議事項。 特朗普政府之所以連日要求學校正常開學，是因為學生上學會帶動家長重返工作崗位，而且經濟恢復速度也會加快。特朗普在推特上留言說：“德國、丹麥和挪威等國也開學了，沒有問題。民主黨似乎認為，如果學校開學，11月大選時對自己來說是壹種損失，這對學生和家庭來說是非常重要的問題。” 但是有批評指出，新冠疫情進入穩定階段的歐洲和感染者劇增的美國的情況完全不同。據世界實時統計網站統計，美國8日壹天新增確診病例6.1848萬人，首次突破6萬人大關，刷新了單日最多確診病例紀錄。雖然對於年幼的學生來說，新冠病毒的致命率相對較低，但他們會向家人或社區傳播病毒。需要和學生們接觸的公立學校教師中，30%左右是50歲以上的高齡，因此，對線下開學的擔憂較大。 因此，公立學校學生人數為110萬名、屬於美國最大學區的紐約市8日表示，將推進每周1至3次上學的“混合開學”。理由是，如果全體學生同時上學，校內將不可能保持社會距離。紐約市還提出了壹個教室裏學生數應保持在12名以內的方針。 特朗普政府壹方面將新冠疫情擴散的責任推卸給外部，急於培養反移民情緒。美國有線電視新聞網報道稱，美國政府正在推進限制新冠疫情大流行的國家出身者尋求政治避難的方案。此前，美國曾宣布，將取消秋季學期100%接受網上授課的外國留學生的簽證。哈佛大學和麻省理工學院反對政府的這壹方針，向法院提出了要求阻止取消留學生簽證的訴訟。

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