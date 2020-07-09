特朗普的侄女：“特朗普為了考上沃頓商學院，出錢讓人替考”. July. 09, 2020 07:33. by 兪載東 jarrett@donga.com. 有人曝出美國總統特朗普（74歲）20歲時通過替考非法進入賓夕法尼亞大學沃頓商學院，這壹主張預計將引起壹場風波。 據《紐約時報》等媒體8日報道，特朗普總統的侄女、臨床心理學博士瑪麗·特朗普（55歲）在即將出版的回憶錄《已經過分尚不知足：我們家是如何培養出全世界最危險的人》中提出了上述主張。 據報道，特朗普小時候就想考上名門大學賓夕法尼亞大學，但擔心成績不夠。平時作業都是從哥倫比亞大學研究生院畢業的姐姐瑪麗安（83歲）幫忙完成，但不能連考試也不能替他完成。瑪麗寫道，因此，特朗普讓擅長考試的聰明朋友喬·舍菲羅代考高考（SAT），並慷慨解囊。 1964年從紐約軍事學校畢業後，就讀於福特漢姆大學的特朗普，以當時獲得的SAT成績，於1966年進入賓夕法尼亞大學經營學院沃頓商學院。特朗普平時壹直誇耀自己是就讀於沃頓商學院的“超級天才”，現在卻被曝“不正當入學”。但據《華盛頓郵報》報道，舍菲羅的家人表示：“舍菲羅已經去世，而且是在上大學後才認識特朗普的，也沒有過替考。”白宮副發言人塞拉·馬修斯也就這樣的質疑表示，“完全是謊言”。 瑪麗在書中還將自己的叔叔特朗普和爺爺、特朗普之父老弗雷德描寫為“反社會人格障礙者”。瑪麗寫道：“他們為了自己的目的無情地利用了其他人，不允許反對或抵抗。” 特別是，特朗普不尊重自己的哥哥小弗雷德（瑪麗的父親）。特朗普的父親也在職員面前當面駁斥了長子小弗雷德，“弟弟唐納德比妳強十倍”。瑪麗寫道，與家人不太融洽的小弗雷德最終因酒精依賴癥引發的心臟病發作於42歲去世，但直到他去世的那天，家人中誰也沒有去醫院看望他，特朗普甚至去看了電影。 瑪麗還回憶說，特朗普經常欺負在他看來比自己差的弟弟。特朗普還故意隱藏弟弟羅伯特作為聖誕禮物收到的玩具卡車套裝，等到弟弟開始耍賴時，又威脅說：“再不停止哭泣，我就把卡車拆了。” 瑪麗還曝光壹段往事：特朗普總統的姐姐、曾擔任聯邦法官的瑪麗安在2015年特朗普表示有意競選總統時說：“他是個‘小醜’。這種事情（當選）絕對不會發生。”2018年6月，特朗普總統決定在新加坡會見朝鮮國務委員會委員長金正恩時，瑪麗安曾致電白宮表示，給弟弟留言警告“要小心同金委員長進行交易。把推特放在家裏去吧”。

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