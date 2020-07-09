特朗普：“如果於我有幫助，將與金正恩舉行第三次首腦會晤”. July. 09, 2020 07:33. by 華盛頓=常駐記者 李正恩、韓基宰記者 lightee@donga.com,record@donga.com. “美國之音”廣播電臺當地時間7日報道稱，美國總統特朗普表示有意出席與朝鮮國務委員會委員長金正恩的第三次首腦會談。在朝鮮再次表示無意與美國面對面坐在壹起的情況下，特朗普總統親自打開了美朝首腦會談的可能性，朝鮮的反應備受關註。 特朗普總統當天在接受格雷電視臺的采訪時表示，“我理解他們（朝鮮）想要見面，我們肯定會這樣做”。他還表示：“如果我認為這有所幫助，我會這樣做。”當主持人問道“您認為這樣的會談對您有幫助嗎？”時，特朗普回答說：“也許是的”，“我和（金正恩委員長）有著非常好的關系，（因此）可能會有所幫助。” 對此，正在訪韓的美國國務院副國務卿兼對朝政策特別代表斯蒂芬·比根8日表示，“如果金（正恩）委員長任命我的（協商）對手，就會知道我們（美國）已經準備好了”，敦促朝鮮為重啟無核化工作談判采取具體行動。同時，對於訪韓期間朝美接觸的可能性，他表示：“我在此明確壹點。我沒有請求與朝鮮會面。此次訪問是為了會見最親近的同盟國。” 當天與比根進行韓美朝核問題首席代表協商的外交部韓半島和平交涉本部部長李度勛說，“就盡早打開（朝美）對話渠道的方法進行了深入協商，”強調了韓國政府的“推動者”作用。

한국어