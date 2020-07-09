“板凳隊員”李康仁攻入戲劇性的決勝球，心裏的苦悶一掃而空. July. 09, 2020 07:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “韓國足球的未來”李康仁(19歲•瓦倫西亞隊)以一粒寶貴的決勝球打破了長時間以來的進球沈默。 李康仁8日在西班牙瓦倫西亞舉行的2019~2020賽季西甲第35輪主場比賽中，在下半場第19分鐘替補上場。兩隊1比1戰平後，在下半場第44分鐘，李康仁在禁區右側附近接球後，向球場中央靠近，並以一記強有力的左腳遠射破門。這是他自去年9月26日(韓國時間)在對陣赫塔菲隊時攻入西甲聯賽首粒進球後，時隔286天攻入的本賽季第2粒入球。瓦倫西亞隊最終憑借李康仁的進球，以2比1戰勝對手，從積分榜第9位上升到第8位(積50分•13勝11平11負)。對於成為勝利主角的李康仁，西班牙的《馬卡報》稱贊他的表現說：“今晚李康仁成為了瓦倫西亞整座城市的英雄。本賽季在球場上幾乎看不到身影的他在本場比賽中重新找回了丟失的天才性。” 去年在波蘭舉行的國際足聯(FIFA)20歲以下世界杯(韓國亞軍)上，李康仁獲得“金球獎”(最有價值球員)，一躍成為世界級希望之星，但在本賽季所屬球隊中他未能占據主力位置，令人心痛。包括當天的比賽在內，李康仁在本賽季共參加了14場比賽，但首發出場的比賽只有2場。在這種情況下，瓦倫西亞俱樂部於上月30日以球隊戰績不佳為由，解雇了主教練阿爾貝特•塞拉德斯，並把教鞭交給助理教練保羅•岡薩雷斯，球隊的氣氛非常混亂。 雖然李康仁與瓦倫西亞的合同要到2022年才到期，但出於個人發展考慮，應該考慮轉會到能夠不斷獲得出場機會的球隊。最近，瓦倫西亞地區媒體《Superdeporte》報道稱：“李康仁拒絕了與瓦倫西亞的續約，請求轉會。”據西班牙媒體《足球西班牙》報道，奧林匹克馬賽、尼斯(以上均為法甲球隊)等對引進李康仁表現出濃厚興趣。 在這種情況下，李康仁在新任代理主教練岡薩雷斯體制下首次上場，並攻入了制勝一球。這粒進球將對站在轉會和留隊十字路口的李康仁的未來產生什麽樣的影響，備受關註。得益於李康仁的活躍表現，岡薩雷斯教練在執教球隊3場比賽後取得了首場勝利，他說：“李康仁通過進攻性的動作，撕開對方的防線，是能夠給前鋒們提供適當傳球的球員。在決定讓球員上場時，年齡和迄今為止的出場經歷等並不重要。為了球隊，我會做出能取得最好結果的選擇。”瓦倫西亞隊將於13日與雷加內斯進行聯賽第36輪的比賽。

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