忽視新冠病毒的危險... 巴西總統最終確診感染新冠肺炎. July. 09, 2020 07:33. by 李潤泰記者 oldsport@donga.com. 無視新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的危險性的巴西總統紮伊爾•博索納羅(65歲•照片)確診新冠病毒檢測呈陽性。 7日(當地時間)據BBC等媒體報道，博索納羅總統當天通過直播記者招待會表示：“前一天出現了咳嗽、高燒等癥狀，接受了新冠病毒檢測，結果呈陽性反應。”據悉，博索納羅總統取消了正式日程，在官邸開始了自我隔離。 博索納羅總統2月末在巴西發現首例確診病例後，一直低估了新冠肺炎的威脅，稱新冠肺炎是“單純的流感”。他無視保健專家的建議，不戴口罩在街頭與支持者見面，在被問及新冠疫情擴散責任時，他回答說“人早晚都會死”“所以叫我怎麽辦”，引發了爭議。 據國際統計網站“Worldometer”透露，以8日下午4時為準，巴西的新冠肺炎累計確診人數為167.4655萬人，死亡人數為6.6868萬人，均排在美國之後，居世界第二位。巴西內外有批評指出，博索納羅總統考慮到經濟活動，實際上對封鎖措施等防疫措施置之不理，導致事態惡化。 博索納羅總統在感染後也沒有提高對新冠病毒的警戒心。在7日舉行的記者會上，他突然在記者面前摘下口罩說：“我很好。沒有必要因為新館病毒而產生恐懼感。”但是巴西媒體協會就這一突發行為表示，“這是讓采訪團陷入危險的犯罪”，並表示將向聯邦大法院告發總統。

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