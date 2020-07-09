三星將於下月5日舉行Galaxy Unpack在線發布會，將公開Note 20-Fold 2等新產品. July. 09, 2020 07:33. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子將於8月5日晚11時舉行“三星Galaxy Unpack 2020”在線發布會活動，並公開Galaxy Note 20、Galaxy Fold 2等智能手機新產品。三星電子8日向全球媒體及合作夥伴公司發出公開邀請函(照片)，表示：“將公開為消費者的生活提供強勁體驗的新產品。” 當天，三星電子公開了一段15秒的預告視頻。視頻中，從古銅色蓋樂世S筆滴下水滴後，濺開來以皇冠模樣呈現在人們眼前。信息技術(IT)業界分析認為，這是在強調首次適用於Galaxy Note 20的“神秘黃銅(Mystic Bronze)”顏色。另據悉，皇冠形狀暗示著配有可以捕捉水滴濺出的瞬間的高性能照相機。 三星電子今年還是首次在網上公開智能手機新產品。每年在美國紐約都會舉行下半年(7~12月)智能手機新產品公開活動，但今年新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情而選擇了線上活動。活動時間定在韓國(晚上11點)、美國紐約(上午10點)、法國(下午4點)等全球消費者最經常觀看的時間段。 三星電子Galaxy Note 20系列預計將以普通機型和Ultra機型兩種形式上市。據悉，8月7~13日進行預售後，21日正式上市。公開活動將在三星電子新聞編輯室及網站上進行現場直播。

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