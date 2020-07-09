持槍的畫家. July. 09, 2020 07:34. . “1961年，我向父親開了槍。我之所以向父親開槍，是因為開槍很有意思，能讓我心情最為舒暢。”雖然看起來像是殺害父親的敗倫逆子的自白文章，但事實上這是以“射擊繪畫（Shooting Painting）”而名聲大振的妮基·德·桑法勒說的話。她為什麽拿的不是筆而是槍呢？槍口為什麽朝向父親呢？ 從未接受過美術教育的桑法勒以“射擊繪畫”像彗星壹樣出現在法國畫壇。該作品是朝著染料口袋的白色浮雕上開槍，使顏料四處飛濺流動的前衛抽象畫，是起因於作者兒時創傷的作品。 桑法勒的父親是法國貴族，母親是美麗富有的美國人。以出眾的美貌擔任著名時尚雜誌模特的桑法勒很早就結婚生子，但並不幸福。因為不為人知的痛苦總是伴隨著自己。最終，她的憂郁癥加重，住進了精神病院。表面上看來她長得很幸福高貴，但實際上她度過了不幸的童年。因為丈夫有外遇而患上憂郁癥的媽媽經常毆打年幼的她，爸爸也狠狠地對待女兒。而在11歲的時候，還發生了可怕的悲劇。父親侵犯下了她。 對父親的背叛感和憤怒在之後的20年裏壹直跟隨著她，折磨著她。31歲那年開始“射擊繪畫”時，她才開始公開傾訴那段可怕的過去。開槍不僅是對父親，也是對壹直壓抑自己的家長制的報復，也是對憤怒的表露。這也是美學性地消除自己體內潛在的暴力性的治愈方法。 在“射擊繪畫”獲得成功之後，桑法勒不斷擴展領域，不斷挑戰新的藝術，並取得了成功。如果她沒有通過開槍來積極揭露和治愈自己的傷口，我們決不會遇見壹位在20世紀光輝燦爛的重要女性藝術家。

한국어