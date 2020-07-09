總統咨詢機構負責人稱“美國為了出售武器而助長朝鮮核武器”. July. 09, 2020 07:34. . 民主和平統壹咨詢會議首席副議長丁世鉉7日在廣播節目中表示：“（美國）就像要解決問題壹樣，把朝鮮叫來，結果又不履行承諾，因為這種背叛感，使朝鮮加強了自我手段，結果成為擁核國家。”也就是說，朝鮮擁核是因為美國違反了承諾。丁首席副議長還表示，“韓美工作小組即使被打破也沒有關系”，“即使我們要求撤走駐韓美軍，駐韓美軍也不會撤走”。 圍繞丁首席副議長發言的爭議不是壹兩次。在金大中、盧武鉉政府擔任過統壹部部長的他在每次出現朝鮮問題時，都會作為各種廣播和討論的常客出席，並發表自己特有的邏輯。說是解讀朝鮮的內心想法，但實際上是代言朝鮮的主張，反而經常指責韓國政府看美國的眼色，未能主導南北關系。去年9月被任命為總統為議長的民主和平統壹咨詢會議的首席副議長後，行事依然如故。 此次，他仍然原封不動地轉達了“所有責任都歸咎於美國”的朝鮮理論。沒有壹句責怪朝鮮的話。在此基礎上，他還進壹步主張：“與美國的鷹派和軍工企業相勾連的實務官員們，看似在解決朝核問題，結果是為了不解決而不斷動搖局面，繼續使韓半島成為世界第四、第壹的武器市場。”這是甚至提出了美國為銷售武器故意助長朝鮮擁核的陰謀論。 丁首席副議長自稱是“與朝鮮交往40年的朝鮮專家”。但是，就算是理解朝鮮，卻甚至超越了代言和袒護，使用了不亞於朝鮮式宣傳煽動等荒唐邏輯。這樣的人擔任咨詢總統統壹政策的憲法機構的副總理級負責人。而且最近因為外交安保陣線的改組，總統周圍站滿了想盡辦法跟朝鮮統壹意見的人。這就是朝鮮輕視韓國，不惜進行危險挑釁的原因。

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