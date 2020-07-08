與韓美互助相比，似乎更重視韓朝合作……擔心工作小組發生動搖. July. 08, 2020 07:48. . 美國國務院副國務卿、對朝政策特別代表斯蒂芬·比根昨天抵達首爾，開始了為期3天的訪韓日程。在他訪韓之際，美國國務院強調了為實現“最終、完全、經驗證的無核化”的同盟間的協調。相反，韓國統壹部長官提名人李仁榮前天表示：“應該區分通過（韓美協調對朝政策的）工作小組能夠做的事情和我們自行判斷可以做的事情。” 比根的訪韓，是在韓國政府改組安保部門、決心全力重啟韓朝對話的情況下成行的。李仁榮就對朝鮮制裁表示，“制裁本身不是目的”，強調“創意性解決方法”，這也表明政府將朝鮮重新拉回對話桌的意誌。但是有關“我們自己能做的事情”的發言聽起來像是要跳過與美國的工作小組的磋商，無論如何也要安撫朝鮮。 朝鮮上個月以對朝傳單為借口進行挑釁，要求解散工作小組。工作小組是韓美工作人員聚集在壹起，協調對朝制裁、韓朝合作等的機構。雖然前年也有過達菲對朝援助久拖不決最終無果而終的事情，但先後20多次，韓朝鐵路公路連接調查等主要合作項目都得到了許可，起到了“快速通道”的作用。朝鮮真正的意圖在於動搖韓美共助體制的核心框架。 在比根訪韓之前，朝鮮先是由外務省第壹副相出面，之後又派出美國局局長，反復斷然拒絕對話的可能性，稱“沒有必要與美國面對面坐在壹起”。對於韓國政府的“斡旋”意誌，雖然說是“瘋話”，但也表示“如果是真正的心願，就試試吧”。這是要求韓國出面為美國做出大幅讓步鋪平道路。 圍繞無核化和制裁問題，韓朝美的處理方法漸行漸遠，成為“三人三色”。特別是，韓國政府內部出現了似乎把提及無核化本身視為與朝鮮對抗的氛圍。雖然有必要重啟朝美對話，但是如果圍繞工作小組作用的調整，韓美之間的爭議增大，對朝合作的框架有可能會動搖。只關註朝鮮的政策只會讓美國“懷疑其誠意”，向朝鮮發出“進行挑釁就會得到補償”的錯誤信息。

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